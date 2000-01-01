Антон Калалб, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Калалб — о дебютной для России Олимпиаде-2014

«Российские керлингисты впервые выступают на Олимпийских играх, поэтому немного сложновато. Трудно собраться после поражений и сделать первый шаг к победе. Как только получится выиграть, дальше будет проще. Хотя пока играем мы не очень удачно, но это очень хороший опыт. Ребята морально справляются при такой ответственности перед трибунами».