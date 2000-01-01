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Антон Калалб
Антон Калалб
Выступал на Олимпийских играх — 2014.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Трёхкратный чемпион России по кёрлингу, неоднократный призёр ЧР среди мужских и смешанных команд. Обладатель серебра на Универсиаде-2015.
Калалб начал заниматься кёрлингом в Москве
Калалб начал заниматься кёрлингом в Москве
Причём сначала он пробовал себя в плавании и современном пятиборье, где даже получил звание КМС. Перешёл в кёрлинг в 15 лет.
Факт: первый тренер — его мама
Факт: первый тренер — его мама
Светлана Калалб была в том числе в составе сборной России.
Калалб — о дебютной для России Олимпиаде-2014
Калалб — о дебютной для России Олимпиаде-2014
«Российские керлингисты впервые выступают на Олимпийских играх, поэтому немного сложновато. Трудно собраться после поражений и сделать первый шаг к победе. Как только получится выиграть, дальше будет проще. Хотя пока играем мы не очень удачно, но это очень хороший опыт. Ребята морально справляются при такой ответственности перед трибунами».
Антон Калалб, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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