Евгений Климов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Самое сложное — держать фокус. Представьте, что вы играете в шахматы, бильярд и боулинг одновременно. Теперь понимаете, в чём сложность игры в кёрлинг?»Климов — об особенностях своего вида спорта»

Климов — об особенностях своего вида спорта