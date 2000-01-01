Евгений Климов
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: кёрлинг
Четырёхкратный победитель чемпионата России среди мужских команд (2014, 2019, 2020, 2021). В 2015 году — чемпион страны среди смешанных команд.
Климов начал заниматься кёрлингом в городе Сланцы Ленинградской области
Затем переехал в Санкт-Петербург, где закончил училище олимпийского резерва №2.
Факт: Климов увлекается бильярдом
Играет в свободное время. Любимое блюдо — пицца. А в Петербурге ему больше всего нравится Невский проспект.
«Самое сложное — держать фокус. Представьте, что вы играете в шахматы, бильярд и боулинг одновременно. Теперь понимаете, в чём сложность игры в кёрлинг?»Климов — об особенностях своего вида спорта»
Климов — об особенностях своего вида спорта
Евгений Климов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022