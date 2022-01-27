Романтическая история Домрачевой и Бьорндалена. Звёздная пара скрывала отношения пять лет

Особую роль в их жизни сыграли Олимпийские игры. И дело не только в медалях.

Олимпиады для норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена и белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой – по-настоящему особые события. И дело не только в 19 медалях на двоих.

Дело в том, что именно на Олимпиадах появилась и окрепла связь главной пары мирового биатлона. В Ванкувере они впервые поговорили, к Сочи у них завязались отношения, а в Пхёнчхане норвежец был тренером белоруски. Впереди – их четвёртые совместные Игры: в Пекине Домрачева и Бьорндален будут тренерами национальной сборной Китая.

«Мы не хотели держать это в секрете»

5 апреля 2016 года на одной из пресс-конференций Уле-Эйнар удивил всех журналистов. Вместо ожидаемых заявлений о планах в спортивной карьере 42-летний Бьорндален сообщил, что состоит в романтических отношениях с Дарьей Домрачевой и готовится стать отцом.

«У меня отличные отношения с Дарьей Домрачевой. Теперь мы пара и ждём рождения ребёнка. Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом», – признался тогда Бьорндален.

Такое заявление удивило публику, так как свои отношения биатлонисты скрывали так тщательно, что болельщикам действительно могло показаться, что романтика между спортсменами просто надумана. Хотя, впрочем, слова легендарного норвежца не стали громом среди ясного неба, ведь слухи о романе Домрачевой и Бьорндалена ходили уже несколько лет.

В июле того же года пара сыграла свадьбу в кругу самых близких. С торжества возлюбленные опубликовали лишь один снимок с подписью: «Какой прекрасный день!» А уже в октябре у Домрачевой и Бьорндалена на свет появилась дочка Ксения.

«Сам Бьорндален, вау!»

Когда завязались отношения между легендами биатлона, так до сих пор и неясно. Сами спортсмены это не рассказывают. Знакомы Домрачева и Бьорндален были давно, с сезона-2006/2007, где они выступали на Кубке мира. Вот только статус тогда у них были совсем разный: Уле-Эйнар уже был королём биатлона, а Дарья – неопытной дебютанткой.

Первое тёплое общение случилось лишь в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере. После награждения по итогам индивидуальной гонки, где Дарья завоевала бронзу – свою первую олимпийскую медаль, её подошёл поздравить Бьорндален, который в «индивидуалке» поделил серебро с соотечественником Домрачевой Сергеем Новиковым.

«Помню, как он подошёл ко мне на Играх в Ванкувере – поздравить с бронзовой медалью. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» – признавалась потом Дарья.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Но никаких проявлений чувств между спортсменами, разумеется, ещё не было. Тем более тогда норвежец был счастливо женат на итальянской биатлонистке Натали Сантер. Но через два года этот брак рассыпался. Причин так никто и не назвал, да и сами спортсмены решили не говорить об этом, сухо закрыв вопрос на одной из пресс-конференций.

«Мы должны признать, что желание прожить долгую совместную жизнь не осуществилось. Впереди нас ждёт раздельная жизнь. Мы договорились, что, кроме этого заявления, ничего больше не скажем. Просим уважать и понимать наше желание не комментировать эту тему в будущих интервью», – признались Сантер и Бьорндален.

«О моей личной жизни узнаете только то, что я выхожу замуж»

Конечно, такое заявление экс-супругов не могло удовлетворить интерес болельщиков, поэтому стали строиться различные теории разрыва спортсменов.

Первая – погружённость Уле-Эйнара в спорт. В тот период у легенды биатлона начался спад, поэтому много времени он проводил на сборах и тренировках. Сантер же к тому времени уже завершила карьеру, поэтому, вероятно, с трудом переносила расставания с супругом.

Вторая – нежелание норвежца заводить детей. За шесть лет брака и 12 лет отношений Бьорндален и Сантер так и не стали родителями. Отчасти это связано с первой причиной – биатлонист слишком много времени уделял спорту. Да и будучи на пике, ещё в 2007 году Уле-Эйнар жёстко высказывался относительно детей: «Маленькие дети часто болеют, а я не могу себе этого позволить. Два профессиональных спортсмена с детьми – это не оптимальный вариант».

Третья – появившиеся чувства к Домрачевой. Заявление о расставании Бьорндален и Сантер сделали в октябре 2012 года, а летом, по случайности или нет, норвежец и белоруска были вместе на сборах в Австрии. Однако все слухи о возможном романе Дарья и Уле-Эйнар опровергали.

«Официальной информацией о моей личной жизни будет только сообщение о моем замужестве. На ком бы то ни было. Всё остальное – слухи, которые не вижу смысла комментировать», — заявила Домрачева на очередной из вопросов про отношения с Бьорндаленом.

Собственно, своё слово белоруска почти сдержала.

«Я не в таких близких отношениях с Домрачевой, как Бьорндален»

Первая совместная фотография Домрачевой и Бьорндалена была сделана лишь в 2014 году, на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Тогда биатлонисты были знаменосцами своих команд, поэтому никакие тайны этот снимок не раскрыл.

После этого Дарья и Уле-Эйнар лишь пару раз были замечены болельщиками вместе не на официальных мероприятиях: на съёмках биатлонного календаря с Кайсой Мякяряйнен и на прогулке в финском торговом центре.

Летом 2015 года слухи об отношениях спортсменов были усилены благодаря «Гонке чемпионов», проходившей в Тюмени. Тогда Домрачева решила выбрать себе в партнёры Бьорндалена, за что тот отблагодарил спортсменку крепкими объятиями.

Всё это действительно можно было объяснить обычной дружбой, если бы не случайные «вбросы» других биатлонистов, намекавшие на отношения двух легенд.

«Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален», — случайно однажды рассказал Мартен Фуркад.

Шведский биатлонист Бьорн Ферри «спалил» возлюбленных ещё раньше. В своей книге, которая вышла в 2014 году, олимпийский чемпион рассказал, что в 2012-м в Тюмени за одним из ужинов его отец принял Дарью за «итальянскую жену Бьорндалена».

«Батя был прав в тот раз в русской Тюмени два года назад, когда подумал, что они пара. Они пара сейчас. Не то, что они афишируют отношения. Но это заметно», – написал Ферри.

И только россиянин Антон Шипулин сохранил секрет товарищей до официального раскрытия их отношений: «Мы уже больше года знали об их отношениях. Дарья и Уле-Эйнар старались их не афишировать, поэтому об этом мало кто говорил», – признался Шипулин.

«Мы любим бросать себе вызов»

Что же было после свадьбы? Дарья и Уле-Эйнар продолжили свои карьеры, а ещё – воспитывали дочку. И, кажется, за эти годы отношение норвежца к детям изменилось.

«Сроки предсезонного высотного сбора совпадают с родами у Дарьи, где я буду присутствовать. На самом деле, это нечто гораздо более важное, чем биатлон и высотная подготовка. Но я признаю, что это будет особая комбинация – иметь маленького ребёнка и заниматься спортом на высшем уровне», – говорил Бьорндален.

В 2018 году Уле-Эйнар не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду, уступив место более молодым спортсменам. Но на Игры в Пхёнчхан он всё-таки поехал, правда, как тренер сборной Беларуси. На Олимпиаде Дарья Домрачева завоевала серебро в масс-старте и золото в эстафете, тем самым став единственной в истории биатлона четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

В конце сезона пара вместе объявила о завершении карьеры, красиво уйдя со «сцены» во время «Рождественской гонки» 29 декабря 2018 года. Год супруги наслаждались семейной жизнью, а в сентябре 2019 года неожиданно стали тренерами сборной Китая.

«Как и все спортсмены высокого класса, мы любим бросать себе вызов. Также это отличный способ продолжить биатлонную карьеру. В команде мы увидели таланты и подумали, что сможем поднять их уровень. Уле начинает работу в качестве главного тренера сборной, я — в качестве тренера женской команды», – объясняла решение Домрачева.

Китайцы выиграют медали?

Конечно, подготовка к Олимпиаде-2022 прошла не гладко. Весь прошлый сезон Кубка мира из-за пандемии коронавируса китайским биатлонистам пришлось пропустить. Но, несмотря на это, результаты атлетов из Поднебесной значительно улучшились.

В женском тотале Чу Юаньмэн идёт 60-й, Фаньци Мэн – 61-й, а Чжан Ян – 66-й. При этом у трёх биатлонисток поразительная точность стрельбы – более 90%. Лучшим личным результатом у девушек стало 16-е место Ян. Последний раз так высоко китаянки заезжали лишь в 2013-м.

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У мужчин результаты хуже. Чен Фанмин лишь 64-й в тотале. Стрельба у китайца хромает, зато скоростью он неплох – на каждом километре проигрывает лидеру 7 секунд. Для сравнения, у Карима Халили подобный показатель равен 3,8 секундам. Лучшим результатом Фанмина стало 12-е место в спринте. Такой результат китайские мужчины не показывали 14 лет. Насколько помог сборной Китая опыт легендарных биатлонистов, мы увидим уже в ближайшие недели.