Грустная история крутого русского конькобежца. Кулижников едет на Олимпиаду слишком поздно

Когда он ставил мировые рекорды и всех выносил, на Игры его не звали. А теперь у него почти нет шансов на медаль.

Павел Кулижников – это, пожалуй, самый крутой российский конькобежец последнего десятилетия. Однако многократный чемпион мира, мировой рекордсмен, суперталант, похоже, так и не сможет добраться до своей первой медали Олимпиады. Когда он выносил всех, на Играх ему выступать было нельзя. А теперь – слишком поздно.

Почему же судьба так жестока к блистательному конькобежцу?

Долгожданная Олимпиада

Павел Кулижников – пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях: на его счету три золота на 500 м и два на 1000 м. Причём свои первые медали на этих дистанциях (золото и серебро) он выиграл ещё в 2015 году. А на чемпионате мира – 2021 на этих дистанциях он взял две серебряные награды. Также Павел – действующий мировой рекордсмен в беге на 500 и на 1000 метров: рекорды он установил в 2019 и 2020 годах соответственно.

Но для 27-летнего Кулижникова Олимпиада-2022 – первая в карьере. Он не смог выступить на Играх в Сочи, так как в 2012-м в его допинг-пробе обнаружили следы метилгексанамина, за что он получил двухлетний бан. Дисквалификация была дурацкой: запрещённое вещество содержалось в энергетике, который Павел выпил перед тренировкой.

В 2016 году Кулижников вновь стал фигурантом допинговых разбирательств, на этот раз из-за мельдония. Кулижников не был признан виновным. Однако Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане ему всё-таки пришлось пропустить: людей с допинговым прошлым в Корею не позвали.

И теперь, когда странные истории закончились, а Кулижников наконец-то получил шанс приехать на свою первую Олимпиаду, на своей лучшей дистанции он оказался только запасным. На той самой 500-метровке, где совсем недавно равных ему просто не было.

В одной дисциплине Россию могут представлять не более трёх спортсменов, и сейчас на дистанции 500 м Кулижников четвёртый номер команды. Запасной.

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«Не слышал от Павла «почему я не бегу?»

Тренер спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев рассказал, почему Кулижников на дистанции 500 м будет запасным:

«На сегодняшний момент Павел Кулижников — запасной на 500 м. Он рекордсмен, и пробегание круга фантастическое, но реалии такие, что на всех стартах, на которых он выступал, он уступал ребятам. Я как тренер и старший товарищ не слышал от Павла «почему я не бегу». И у меня не было бы ни одного сомнения, если бы он показал результат, приближённый к ребятам», – приводит слова Дорофеева «Матч ТВ».

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Своим напарникам по команде в этом сезоне Кулижников действительно уступает. В зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 на 500 м он занимает только 26-е место. Это четвёртый результат среди россиян. Впереди него Артём Арефьев и Виктор Муштаков, которые занимают 5-е и 6-е места, а на 18-й позиции расположился Руслан Мурашов.

Поэтому по спортивному принципу всё честно – в этом сезоне на своей коронной дистанции Кулижников выступает значительно хуже соотечественников. И можно только представить, как обидно самому Павлу. Когда он был мировым лидером, на Игры его не пускали. А теперь, когда он может выступить на Олимпиаде, он больше не так быстр.

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«Пока это не тот Кулижников, которого мы видели»

По словам Дмитрия Дорофеева, неудачи Кулижникова на 500 м в этом сезоне могут быть связаны с перенесённым коронавирусом: «Есть у него тревога, ковидные все эти вещи, он болел два раза, сон был нарушен. Честно говоря, пока не идёт, какой-то есть страх. Думаю, это больше психология. Силы есть, тренированность есть, но ушёл вот этот тонкий момент… Восемьдесят четыре шага, чуть не добрал и всё… Пока это не тот Кулижников, которого мы видели», – рассказал Дорофеев перед чемпионатом Европы – 2022.

Мировые рекорды? «Это жизнь, это спорт. Рекорд был три года назад», – ответил тренер.

Небольшие шансы на олимпийскую медаль у Кулижникова есть: он квалифицировался на дистанцию 1000 м. Но, судя по последним результатам, на тысяче сейчас он выступает неубедительно и в общем зачёте Кубка мира занимает только 24-е место.