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Судья Алла Шеховцова снялась с Олимпиады-2022 в Пекине — как это отразится на результатах российских фигуристов?

Скандально известная судья из России снялась с Олимпиады. Наши фигуристы лишатся золота?
Екатерина Авдонина
Судья Алла Шеховцова снялась с Олимпиады
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Алла Шеховцова не раз помогала россиянам одолевать зарубежных соперников. В Пекине же нашим фигуристам придётся справляться своими силами.

Потери сборной России на Олимпиаде в Пекине не ограничиваются фигуристами. Из-за проблем со здоровьем в Китае мы не увидим одну из российских судей, которая неоднократно отстаивала интересы наших спортсменов на крупным международных стартах. Алла Шеховцова пресекла попытки французского арбитра занизить результаты Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы — 2020 и помогла им наконец одолеть Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Развязка их драматичного противостояния произойдёт на Играх. И уже там ученикам Александра Жулина будет невероятно сложно. Может статься, что без поддержки Шеховцовой наши фигуристы останутся один на один с негативно настроенными судьями из стран-конкурентов.

Кажется, Вике и Никите придётся справляться своими силами.

Российская судья экстренно снялась с Олимпиады

Ротации перед Олимпиадой в Пекине происходят не только у фигуристов и их тренеров — тщательно подбираются специалисты, которые будут судить соревнования. Экстренная замена произошла в составе арбитров из России: вместо Аллы Шеховцовой оценивать выступления танцевальных дуэтов будет Елена Фомина. Причина снятия Аллы Викторовны — проблемы со здоровьем.

«Я действительно изначально должна была работать на соревнованиях в танцах на льду, но произошло что-то с тестами японского судьи, и освободилось место в командном турнире. Таким образом, срок командировки серьёзно увеличивался. Для моей нервной системы провести столько времени в «пузыре» — большая нагрузка.

После коронавируса я ещё продолжаю приводить себя в порядок. В этом сезоне уже пропустила юниорский Гран-при, сейчас занимаюсь семьёй и восстановлением, поэтому на Олимпиаду не еду», — приводит слова арбитра «Р-Спорт».

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Шеховцова неоднократно оказывалась в центре скандалов

Шеховцова — неоднозначная личность в нашем фигурном катании. Будучи женой почётного президента ФФККР Валентина Писеева, Алла Викторовна часто приковывает к себе внимание, в том числе и довольно спорными решениями на важных международных стартах.

Первый крупный скандал, в котором оказалась замешана судья, состоялся на Олимпиаде 2014 года в Сочи. На домашнем льду победу одержала Аделина Сотникова, обойдя любимицу публики кореянку Ю На Ким. Россиянка исполнила технически более сложную программу и, несмотря на помарки, вырвалась вперёд. Тем не менее ряд экспертов и спортсменов посчитали, что итог соревнований был несправедливым из-за необъективного судейства. Корейская федерация фигурного катания даже подала официальный протест на результаты произвольной программы, намекая на причастность Шеховцовой к подтасовке баллов в пользу Сотниковой. Но Международный олимпийский комитет прошение отклонил, не найдя оснований для пересмотра оценок.

Под огнём критики оказалась российский арбитр и на чемпионате Европы — 2020. Алла Викторовна судила соревнования танцоров и была причастна к успеху Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Ученики Александра Жулина сенсационно обошли гениальных французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона на 0,14 балла и взяли золотую медаль. Причём в этот раз борьба между судьями из разных стран за своих подопечных велась в открытую и стала достоянием общественности. В то время как Шеховцова максимально старалась помочь Вике и Никите, французский арбитр Джезабель Дабью тащила лидеров и топила соперников. В ритм-танце она оценила прокат Синициной и Кацалапова на 5,5 балла меньше, чем прокат Пападакис и Сизерона. Но у Аллы Викторовны получилось отстоять честь наших спортсменов.

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Без Шеховцовой наши фигуристы останутся без золота?

Лояльность Шеховцовой могла бы стать козырем российского дуэта в Пекине, ведь именно там соперничество Синициной/Кацалапова и Пападакис/Сизерона достигнет кульминации. Однако переживать из-за её отсутствия ещё рано. Вместо Аллы Викторовны в Китай поедет судья, которая тоже способна в случае необходимости защитить интересы россиян. В личном зачёте удача на стороне Вики и Никиты, а вот в командном турнире фигуристам будет непросто даже с учётом отсутствия французской сборной.

Дело в том, что в «команднике» не будет российских судей вовсе. В результате жеребьёвки выяснилось, что обслуживать соревнования танцевальных дуэтов будут арбитры из США, Канады, Франции, Италии и Японии. Пример, когда французские специалисты ставили нам палки в колёса, уже был приведён, а вот у американских и канадских судей будет особенный мотив принизить результаты Синициной и Кацалапова — их команды участвуют в розыгрыше медалей и претендуют на одно из призовых мест.

Осложняется ситуация тем, что проблемы могут возникнуть не только у танцоров, но и у пар с женщинами, где Россия считается главным фаворитом. Недавно стало известно, что нидерландский арбитр Джерон Принс войдёт в техническую панель на командном турнире. Он прославился странным судейством на Гран-при Франции 2019 года, обнаружив ряд недочётов у Алины Загитовой и Алёны Косторной. Позже, не выдержав шквала критики, он признался, что некоторые его решения были ошибочными.

В обычных условиях голос одного человека вряд ли перевесит остальные, но речь об Олимпийских играх, где каждая сотая будет иметь вес. Не хочется думать, что из-за судейского произвола наши замечательные спортсмены лишатся золота Пекина, но повод для тревоги есть.

Остаётся лишь надеяться, что наши лидеры не оступятся в решающий момент и блестящими выступлениями снимут все сомнения в своей победе.

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