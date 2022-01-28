«Взрослые мужчины плакали». Норвежские лыжники потрясены новым ударом перед Олимпиадой

Симен Хегстад Крюгер ещё сохраняет шансы на выступление в Пекине, но уже точно не сможет защитить звание олимпийского чемпиона в скиатлоне.

С каждым днём ситуация с коронавирусом в сборной Норвегии по лыжным гонкам приобретает всё более катастрофический характер. В понедельник пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26 января стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Следом выяснилось, что все лыжники мужской сборной контактировали с Монсеном, и поэтому вылет команды на Игры отложили. Изначально планировалось, что спортсмены отправятся в Пекин 27 января, но вылет перенесли на 31 января.

Однако 27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер инфицирован. Теперь 28-летний лыжник в лучшем для себя случае только спустя 15 дней сможет прилететь в Пекин, в результате чего он уже точно не сможет защитить звание олимпийского чемпиона в скиатлоне, которое он добыл в 2018 году в Пхёнчхане.

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Первый старт у мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине пройдёт 6 февраля, когда будут разыграны медали в скиатлоне. 8 февраля состоится индивидуальный спринт, а 11 февраля пройдёт раздельная гонка на 15 км. 13 февраля мужчины пробегут эстафету 4x10 км, а 16 февраля состоится командный спринт. Последний медальный комплект будет разыгран в предпоследний день олимпийского турнира – 19 февраля – когда состоится марафон. Именно в этой гонке сможет принять участие Крюгер, если успеет сдать необходимое количество отрицательных ПЦР-тестов, необходимых для получения разрешения на въезд в столицу Китая. Известие о положительном тесте одного из лидеров национальной команды потрясло всю норвежскую сборную.

«Нечасто можно увидеть взрослых мужчин, плачущих из-за друга»

«Для тех, кто далёк от спорта, это может показаться странным, но это очень печально. Для тех из нас, кто живёт этим, радость спорта исчезает, когда происходят подобные вещи. Нечасто можно увидеть взрослых мужчин, плачущих из-за друга. Это то, к чему многие относятся серьёзно.

Я немного поговорил с Крюгером. Ни он, ни я ничего не могли придумать. Это грустно. Мы сидим в гостиничном номере 22 часа в сутки. Лежим в одиночестве и скрещиваем пальцы, чтобы не получить положительный результат. Радость ушла. Это просто ужасно», — приводит слова тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума NRK.

«Симен изолирован в своей комнате. Внешне он выглядит здоровым, нет никаких признаков заболеваний, но для него это очень печальная ситуация. Возможны ли новые случаи заражения? Не могу сказать, что буду им удивлён. Я очень этого боюсь», — добавил врач норвежской сборной Остейн Андерсен.

«Очень грустно за Симена. Он находился в отличной форме и мог бы стать фаворитом на нескольких дистанциях. Крюгер мог бы побороться в Пекине за три золотые олимпийские медали», — в интервью изданию VG рассказал один из тренеров сборной Норвегии Ларс Кристиан Аабол.

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«Это невероятно грустно. За отбором на Олимпийские игры кроется много тяжёлой работы. Она вся пойдёт коту под хвост, и это определённо очень неприятно для Симена. Всё зависит от того, насколько он болен. Если в его организме не очень много вируса, я думаю, он будет готов к марафону.

Ситуация с инфекцией ужасно напрягает. Мы просто будем надеяться, что в ближайшие несколько дней положительных результатов больше не будет. Надо подождать и посмотреть. Поверьте, никто не может чувствовать себя в безопасности на долгий период времени», — заявил бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне, трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд.

«В сборной Норвегии мало кто хорошо спит ночью»

«Понятно, что всё происходящее сейчас – крайне печально. Это влияет на всю команду, на спортсменов и всех, кого это касается. Должен сказать, что это совсем не весело. Очень тяжёлая ситуация. Математика говорит, что Крюгер сможет полететь в Китай не раньше, чем через 15 дней», – отметил менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг, не исключив участие лыжника в Играх.

«В сборной Норвегии сейчас мало кто хорошо спит ночью. Они каждый день ждут ответы. Обнаружение вируса в мужской команде ведёт к полной неопределённости. Это большая нагрузка для норвежской команды, которая может иметь спортивные последствия», — приводит слова норвежского эксперта Фредрика Аукланда NRK.

«Норвежские спортсмены сейчас находятся в стрессовой ситуации и буквально выбиты из колеи. Если ситуация продолжит складываться подобным образом, то преимущество получают шведки. Они не испытали такой же психологической нагрузки. А у норвежской команды постоянно могут закрадываться ненужные мысли. И это может быть очень страшно», — норвежский психолог Хенрик Херребрёден переживает не только о мужской части сборной Норвегии, но и о женской, чьими главными конкурентками является сборная Швеции.

«Я могу заверить его, что мы поможем своим спортсменам. Мы внимательно следим за всеми участниками – нас есть врач на месте и врач-консультант, который наблюдает за сборной, находясь дома. Кроме того, у нас есть группа здоровья и спортивный психолог», – отвечает на опасения Бьервик.

«Мы потеряли одну из наших золотых карт»

«Это сильный удар для беговых лыж. Мы потеряли одну из наших лучших золотых карт. Мы претендовали с Сименом Крюгером на золото на нескольких дистанциях. Он является олимпийским чемпионом на дистанции 30 км. Он должен был пройти третий этап эстафеты.

Симен прекрасно чувствует себя на большой высоте. Мы видели это в Давосе: классная лыжная гонка на 15 км. Он создан для этой Олимпиады, высота, бег и его техника», — сказал норвежский король лыж Петтер Нортуг норвежскому сайту TV 2.

Стоит заметить, что первым запасным в норвежской сборной считался 23-летний Харальд Амундсен, однако и его участие в Олимпийских играх 2022 года теперь тоже находится под большим вопросом. Всё дело в том, что Амундсен на сборах проживал в одном номере с Крюгером и мог подцепить вирус. В норвежской сборной заявили, что на данный момент тесты Харальда на коронавирус дают отрицательный результат, но никто не знает, что произойдёт в будущем. Мужская сборная Норвегии планирует 30 января вернуться на родину, после чего на следующий день вылететь в столицу Китая. Женская часть норвежской национальной команды должна отправиться в Пекин 1 февраля.