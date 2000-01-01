Вид спорта: бобслей
Чемпион России. Бывший спринтер. В 2015 году стал чемпионом России в помещении на дистанции 60 метров.
Лопин начал заниматься бобслеем в Краснодарском крае
Дмитрий является МСМК по лёгкой атлетике и многократным победителем Всероссийских соревнований. В апреле 2021 года Лопин выполнил норматив МС России по бобслею и сменил вид спорта.
Факт: мог стать футболистом
Однако в 14 лет Лопин не прошёл отбор в местный клуб «Кубань».
«Попадание в состав олимпийской команды по бобслею для меня неожиданность. Но ещё больше я был удивлён, когда показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии».
Лопин – о попадании в состав на Олимпиаду.
Дмитрий Лопин, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022