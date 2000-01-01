Дмитрий Лопин, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Попадание в состав олимпийской команды по бобслею для меня неожиданность. Но ещё больше я был удивлён, когда показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии».

Лопин – о попадании в состав на Олимпиаду.