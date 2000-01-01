Алексей Пушкарёв, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Это были незабываемые впечатления! Мы поехали в двойке, я вообще не знал, что делать. Мне говорят — увидишь, а там самое главное тормозить. Мы неслись, я вцепился в раму. Классно, как на американских горках, только ещё веселее».

Пушкарёв – о первом в жизни заезде.