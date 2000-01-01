Вид спорта: бобслей
Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, серебряный призёр Кубка России, мастер спорта международного класса.
Пушкарёв начал заниматься бобслеем в Краснодаре
Будучи школьником, занимался лёгкой атлетикой, был спринтёром. После окончания школы перешёл в бобслей. Первым тренером Лаптева стал Михаил Михальченко. Представляет Краснодарский край.
Факт: бобслеист из солнечной Кубани
Пушкарёв любит свою малую родину — хутор Крупской Красноармейского района. Слушает песни Кубанского казачьего хора, в котором солирует его сестра.
«Это были незабываемые впечатления! Мы поехали в двойке, я вообще не знал, что делать. Мне говорят — увидишь, а там самое главное тормозить. Мы неслись, я вцепился в раму. Классно, как на американских горках, только ещё веселее».
Пушкарёв – о первом в жизни заезде.
Алексей Пушкарёв, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022