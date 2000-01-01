Михаил Мордасов, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Боб, в котором я ехал, разгонялся на 156 км/ч. Это официальные тренировочные заезды были на Кубках мира или Европы. В Швейцарии мы ехали — была отличная погода, хотя там не самая скоростная трасса».

Мордасов – о максимальной скорости на трассе.