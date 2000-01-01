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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Бронзовый призёр первенства мира, победитель первенства мира (до 23 лет), мастер спорта международного класса.
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Мордасов начал заниматься бобслеем в Новосибирске
Мордасов начал заниматься бобслеем в Новосибирске
Михаил – воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Один из первых представителей бобслея, перешедших в этот вид спорта из лёгкой атлетики. Тренер Мордасова – Евгений Печёнкин.
Факт: первый из Сибири
Факт: первый из Сибири
Мордасов войдёт в спортивную историю Новосибирского региона как первый участник олимпийских заездов. До него никому из местных гонщиков не удавалось пробиться на главные старты четырёх лет.
«Боб, в котором я ехал, разгонялся на 156 км/ч. Это официальные тренировочные заезды были на Кубках мира или Европы. В Швейцарии мы ехали — была отличная погода, хотя там не самая скоростная трасса».
«Боб, в котором я ехал, разгонялся на 156 км/ч. Это официальные тренировочные заезды были на Кубках мира или Европы. В Швейцарии мы ехали — была отличная погода, хотя там не самая скоростная трасса».
Мордасов – о максимальной скорости на трассе.
Михаил Мордасов, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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