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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Чемпион мира среди юниоров, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы, призёр этапов Кубка мира, победитель и призёр этапов Кубка Европы, двукратный чемпион России.
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Гайтюкевич начал заниматься бобслеем в Королёве
Гайтюкевич начал заниматься бобслеем в Королёве
Хотя родился Ростислав в белорусском городе Ганцевичи. В Королёв семья переехала, когда ему было 10 лет. Сначала он был легкоатлетом. В 2014 году перешёл в бобслей, занимался под руководством Семёна и Анны Макаровых. В 2017 году Гайтюкевич поехал на юниорский чемпионат мира, откуда вернулся с серебром.
Факт: Ростислав — фанат техники
Факт: Ростислав — фанат техники
Обожает автомобили и мотоциклы. После спортивной карьеры даже хочет заниматься восстановлением классических авто. Уважает «БМВ»: «Особенно те, которые произвели в золотую эру автомобилестроения в 90-е годы».
«Я люблю скорость и технику, а тут и то и другое. Есть где приложить силы, показать движение. В то же время есть возможность повозиться с болидом, настроить его, подумать над тем, как добавить скорости».
«Я люблю скорость и технику, а тут и то и другое. Есть где приложить силы, показать движение. В то же время есть возможность повозиться с болидом, настроить его, подумать над тем, как добавить скорости».
Гайтюкевич – о том, почему именно бобслей
Ростислав Гайтюкевич, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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