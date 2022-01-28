Паниковать раньше времени не стоит. Заразившийся коронавирусом атлет вполне может выступить в Пекине.

Положительный тест — не приговор. Что делают на Олимпиаде с заражёнными спортсменами?

За неделю до старта Олимпиады-2022 с пугающей частотой приходят новости о случаях заражения коронавирусом. Причём ковид обнаруживается и у иностранцев, и у нас. Олимпиаду уже точно пропустит фигурист Михаил Коляда, под угрозой поездка в Пекин скелетониста Никиты Трегубова, а также бобслеистов Алексея Пушкарёва и Василия Кондратенко.

Все слышали о строжайших правилах Китая в отношении коронавируса. Из-за этого кажется, что, если спортсмен сдал положительный тест, то Олимпиада для него закончена. Однако всё не так страшно. Давайте разберёмся, что делают в Китае с заражёнными спортсменами.

На Олимпиаду-2022 допускают только вакцинированных?

Нет, хоть Международный олимпийский комитет (МОК) и сами власти Китая ратуют за вакцинацию. Но прежде чем рассказать об условиях допуска непривитых, разберёмся с вакцинированными спортсменами, тренерами и членами сборных.

На Олимпийских играх в Пекине официально разрешены все вакцины, признанные странами-участницами турнира, то есть у россиян, привитых «Спутником V», никаких проблем с допуском на турнир нет. Причём крайний срок, когда участник Игр может пройти вакцинацию, – две недели до вылета в Пекин.

На Олимпиаду могут приехать и невакцинированные спортсмены. Причин этому может быть три: человек целенаправленно отказывается ставить прививку, имеет медицинские ограничения или ещё не достиг совершеннолетия.

Со спортсменами до 18 лет всё просто. Официально вакцины для подростков ещё не признаны, поэтому несовершеннолетние атлеты могут въезжать в Китай без ограничений.

Если отказ от вакцинации – решение самого человека, то для участия в Играх ему необходимо просидеть на карантине в самом Китае 21 день перед началом турнира.

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Если у спортсмена, тренера или любого специалиста сборной есть медотвтод, то каждый случай рассматривается специальной комиссией оргкомитета в индивидуальном порядке. Интересно, что описанные случаи медотвтода выявляются лишь после попытки пройти вакцинацию. Так, в специальном плейбуке для спортсменов к случаям медицинских ограничений относят:

наличие серьёзной аллергической реакции и анафилактического шока на один из компонентов вакцины; миокардит или перикардит, возникшие после вакцинации; иные серьёзные проблемы со здоровьем из-за вакцины, которые привели к госпитализации; тромбоцитопения после вакцинации; использование иммундоподавляющих агентов; беременность, при условии, что в стране, откуда приехал участник Игр, нет вакцины для беременных.

Что нужно сделать, чтобы попасть на Олимпиаду-2022?

Для попадания на Олимпиаду-2022 недостаточно как раньше завоевать путёвку и оформить аккредитацию. Всем членам спортивной делегации необходимо пройти целую череду тестов перед вылетом в Китай.

Первое – каждый спортсмен, тренер и специалист сборной должен установить приложение «My 2022», в которое будут загружаться все данные о здоровье и главное – о коронавирусе.

Второе – в течение 14 дней до вылета в Пекин ежедневно выгружать в приложение данные о состоянии здоровья и результаты ПЦР-тестов.

Третье – для допуска в Пекин сдать два ПЦР-теста в течение 96 часов до вылета с интервалом в сутки, причём один из тестов должен быть проведён не более, чем за 72 часа до отправления. Главное – все тестирования должны проходить в признанных посольством Китая местах, иначе результаты приниматься во внимание не будут.

Четвёртое (и пока последнее) – по итогам тестирований получить два QR-кода, а затем дождаться их одобрения от организаторов Игр.

Вероятно, у нескольких членов сборной России по биатлону возникли проблемы с допуском в Пекин как раз из-за того, что на каком-то из этапов была допущена ошибка.

Как на Олимпиаду-2022 допускают переболевших коронавирусом?

Для переболевших коронавирусом лиц допуск на Олимпийские игры немного усложняется. Помимо уже описанных пунктов они должны выполнить ещё ряд процедур.

За восемь дней до вылета в Пекин необходимо предоставить документы, которые подтверждают факт заражения ковидом и выздоровления от него. После этого необходимо заполнить специальную анкету для переболевших, где указывается вся необходимая информация о перенесённом заболевании: даты заражения, результаты тестов, выписки и т.п.

Если же спортсмен или другой представитель команды переболел ковидом в течение 30 дней до вылета в Пекин, то помимо процедур выше ему необходимо сдать два дополнительных ПЦР-теста с разницей в стуки после выздоровления.

Если же спортсмен не был вакцинирован и переболел короновирусом, ему необходимо сдать дополнительный антиген-тест.

После получения всех данных оргкомитет Игр в течение пяти рабочих дней решает, допускать или не допускать спортсмена или тренера на Олимпиаду.

По сути, если Трегубов, Пушкарёв и Кондратенко успеют выздороветь к началу соревнований по их видам спорта, а федерации будут оперативно предоставлять информацию и решать вопросы с оргкомитетом Олимпиады, то у спортсменов есть шансы всё-таки выступить в Пекине. Конечно, если к этому времени сборные не произведут замены в составе.

Какие ограничения для спортсменов в самом Китае?

Над безопасностью в Пекине Китай постарался.

Во-первых, для въезда в столицу Поднебесной нужно сдавать двойной ПЦР-тест, одно тестирование проводится до прибытия, а второе после него. Это касается не только участников Игр, но и вообще всех приезжающих, в том числе граждан Китая. Если сданный по прилету тест отрицательный, спокойно (но в режиме ограничений) живём дальше, а вот что будет, если тест положительный, расскажем ниже.

Во-вторых, все участники Олимпиады живут в «пузыре». Всё перемещение между олимпийскими объектами осуществляется исключительно на специально выделенном трансфере, пользоваться другим транспортом или ходить пешком категорически запрещено.

В-третьих, во время Олимпиады все участники обязаны проходить ежедневное ПЦР-тестирование, измерять температуру тела и предоставлять все данные о здоровье в приложении «My 2022».

В-четвёртых, на всех олимпийских объектах выделяются две зоны: внутренняя и внешняя. В первую будут пускать лишь спортсменов, тренеров и персонал команд, во вторую – всех остальных. На объекты будут допускаться люди без симптомов болезни, отрицательным ПЦР-тестом и температурой ниже 37,3 градусов по Цельсию. Если же на входе температура будет выше указанных значений, через некоторое время её измеряют снова. В случае, если показатели остались выше нормы, человека срочно отправляют сдавать ПЦР-тест.

Помимо соблюдения всех этих правил все участники Игр обязаны соблюдать дистанцию в два метра, воздерживаться от излишних контактов, пользоваться санитайзерами и постоянно носить маску. Снимать маску можно во время приёма пищи, в номере, если находишься там один, а также на некоторое время на церемонии награждения – после особого разрешения!

После завершения турнира по своему виду спорта все участники соревнований должны покинуть Пекин в течение 48 часов. Только если спортсмен хочет поучаствовать в церемонии закрытия Игр, он может получить специальное разрешение и остаться в Пекине.

Что будет, если сдать положительный тест на Олимпиаде?

Неважно, в какое время был сдан положительный тест, система одинаковая. И её на себе уже опробовал тренер сборной Росси по биатлону Сергей Башкиров. Первым делом потенциального заражённого отправляют в изолятор, где он сдаёт повторный, подтверждающий тест, результаты которого приходят в течение суток. Дальше ситуация развивается по одному из трёх сценариев.

Первый: тест отрицательный и нет симптомов

Человек может выйти с изоляции и вернуться в расположение команды.

Второй: тест положительный и нет симптомов

Заболевший отправляется в изолятор: комнаты по 25 квадратных метров, выходить из которых запрещено. Дышать свежим воздухом можно через окно. В целом же, как сообщают организаторы, условия в изоляторах комфортные: есть интернет, тренажёры, трижды в день приносят питание и при необходимости можно обратиться к психологу.

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С карантина можно будет выйти после трёх отрицательных ПЦР-тестов, сданных с интервалом в сутки, и отсутствием симптомов коронавируса. После этого переболевшему присваивают статус «контактного», В этом статусе переболевший будет пребывать неделю, сдавая ПЦР-тесты каждые 12 часов. Если все тесты были отрицательными, то человек возвращаются к привычной жизни с тестированием раз в день. При этом участие в соревнованиях и контакты с окружающими после выхода с карантина не ограничиваются.

Фото: t.me/BiathlonOnly

Третий: тест положительный и есть симптомы

Заболевшего отправляют в больницу, из которой он будет выпущен после двух отрицательных тестов, отсутствия симптомов ковида, трёх дней без высокой температуры и улучшения показателей здоровья. Дальше работает такая же система, как и после выхода из изолятора.

Если же ПЦР-тесты долгое время не показывают отрицательный результат, может быть получено специальное разрешение для вывоза заболевшего на родину.

Так что, если повезёт, спортсмен, который заболел в первые дни Олимпиады, даже может успеть вернуться в строй и выступить на главном турнире четырёхлетия.

Сборная будет дисквалифицирована, если в ней есть заболевшие?

Нет. Команды не будут снимать с турниров, если в команде есть заболевшие. Даже спортсмены, которые заразились коронавирусом, официально дисквалифицированы не будут. В протоколах у атлетов будет лишь обозначение DNS (did not started – не стартовал).

Из остальных участников, контактировавших с заболевшим, будет выделена группа «контактных». К ним относятся люди, которые общались с заражённым более 15 минут без маски на расстоянии меньше метра. Членам этой группы не запретят участвовать в соревнованиях, но их будут усиленно контролировать.

Они будут изолированы в отдельной комнате, где в том числе будут питаться. Им придётся сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов, плюс дополнительно проходить тестирование за шесть часов до соревнований. Если последнее невозможно по причине раннего начала турнира или другим обстоятельствам, то тест может быть перенесён на другое время.

Если в течение недели все ПЦР-тесты покажут отрицательный результат, контактировавший с заболевшим вернётся к прежней жизни.

Места не стартовавших спортсменов или команд будут отданы следующим атлетам (как в сборной, так и из других стран) или командам. Хотя у каждой дисциплины в видах спорта есть свои особые правила и порядок проведения замен, с ними можно ознакомиться на официальном сайте МОК. В целом же организаторы Олимпиады надеются, что с учётом всех принятых мер состав участников соревнований не будет меняться или изменится несущественно.