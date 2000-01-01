Вид спорта: бобслей
Первая российская чемпионка Европы по бобслею и победительница этапа Кубка мира. На юниорском мировом форуме завоевала серебро, на взрослом – была в топ-6. Елена несколько раз побеждала на ЧР.
Мамедова начала заниматься бобслеем в Воронеже
В детстве ходила на танцы живота и лёгкую атлетику. Перешла в бобслей во время учёбы в университете. Личный тренер – Петрос Гаспарян. Сейчас Мамедова представляет Краснодарский край.
Факт
Мамедова — единственная спортсменка из Воронежа, которая поедет в Пекин.
Мамедова — о том, пристёгиваются ли спортсмены.
«Нет, никак не пристёгиваются, просто в санях бобслеист находится в таком положении, что выпасть сложно. Но держаться всё равно нужно крепко, так как выпадение чревато травмами и ожогами из-за большой скорости».
Елена Мамедова, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022