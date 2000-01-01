Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Первая российская чемпионка Европы по бобслею и победительница этапа Кубка мира. На юниорском мировом форуме завоевала серебро, на взрослом – была в топ-6. Елена несколько раз побеждала на ЧР.
AMP-версия
Мамедова начала заниматься бобслеем в Воронеже
Мамедова начала заниматься бобслеем в Воронеже
В детстве ходила на танцы живота и лёгкую атлетику. Перешла в бобслей во время учёбы в университете. Личный тренер – Петрос Гаспарян. Сейчас Мамедова представляет Краснодарский край.
Факт
Факт
Мамедова — единственная спортсменка из Воронежа, которая поедет в Пекин.
Мамедова — о том, пристёгиваются ли спортсмены.
Мамедова — о том, пристёгиваются ли спортсмены.
«Нет, никак не пристёгиваются, просто в санях бобслеист находится в таком положении, что выпасть сложно. Но держаться всё равно нужно крепко, так как выпадение чревато травмами и ожогами из-за большой скорости».
Елена Мамедова, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Максим Андрианов
Максим Андрианов
Василий Кондратенко
Василий Кондратенко
Михаил Мордасов
Михаил Мордасов
Алексей Пушкарёв
Алексей Пушкарёв
Алексей Лаптев
Алексей Лаптев
Дмитрий Лопин
Дмитрий Лопин
Ростислав Гайтюкевич
Ростислав Гайтюкевич
Евгений Климов
Евгений Климов
Антон Калалб
Антон Калалб
Даниил Горячев
Даниил Горячев
Сергей Глухов
Сергей Глухов
Дмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
Юлия Портунова
Юлия Портунова
Екатерина Кузьмина
Екатерина Кузьмина
Мария Комарова
Мария Комарова
Алина Ковалёва
Алина Ковалёва
© championat.com 2000–2022