Елена Мамедова, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Мамедова — о том, пристёгиваются ли спортсмены.

«Нет, никак не пристёгиваются, просто в санях бобслеист находится в таком положении, что выпасть сложно. Но держаться всё равно нужно крепко, так как выпадение чревато травмами и ожогами из-за большой скорости».