Юлия Беломестных, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Беломестных начала заниматься бобслеем в Москве

Юлия ходила в Новотроицке на лёгкую атлетику, но в 19 лет перешла в бобслей. Её личными тренерами стали Семён и Анна Макаровы. Беломестных выступает за ЦСКА, ЦСП «Хлебниково» (Москва).