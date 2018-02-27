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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Бронзовый призёр чемпионата России, первое место в Спартакиаде молодёжи, мастер спорта.
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Беломестных начала заниматься бобслеем в Москве
Беломестных начала заниматься бобслеем в Москве
Юлия ходила в Новотроицке на лёгкую атлетику, но в 19 лет перешла в бобслей. Её личными тренерами стали Семён и Анна Макаровы. Беломестных выступает за ЦСКА, ЦСП «Хлебниково» (Москва).
Факт
Факт
Через три года после дебюта в бобслее Юлия поехала на Олимпиаду.
Беломестных — о выступлении на Олимпиаде-2018
Беломестных — о выступлении на Олимпиаде-2018
«Выступать без гимна и флага — это не очень, но со стороны соперников неприятных слов или жестов не было. Может, они что-то и говорят о нас за спиной, но в лицо — точно нет».
Юлия Беломестных, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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