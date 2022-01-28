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Самые странные виды спорта на зимних Олимпиадах: гонки на собачьих упряжках, лыжный балет, военные патрули

Лыжами кверху. Самые странные виды спорта, которые были в программе зимних Олимпиад
Ангелина Николаева
Самые странные виды спорта на зимних Олимпиадах
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Гонки на собачьих упряжках, лыжный балет, забеги военных патрулей и другие крайне непривычные современному зрителю дисциплины.

За последние 20 лет в программе зимних Олимпийских игр новых видов спорта не появилось. В Пекине медали будут разыграны в 15 видах спорта, как это было и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.

Однако вековая история белых Олимпиад знает и очень любопытные эксперименты. Совсем недавно зрители могли полюбоваться такими видами спорта, как лыжный балет или соревнования на скоростном спуске, когда спортсмены мчались на лыжах со скоростью более 200 км/ч.

Какие ещё странные виды спорта входили в олимпийскую программу?

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Гонка военных патрулей

Гонку военных патрулей смело можно назвать предшественником биатлона. Впервые она вошла в программу первой зимней Олимпиады — 1924 в Шамони. Позже её включали в программу как показательную дисциплину, а в 1960 году на смену гонке патрулей пришёл биатлон.

В гонке патрулей четверо спортсменов одной команды бежали на лыжах вместе, а время прохождения дистанции замеряли по последнему участнику команды, пересёкшему финишную черту. Атлеты выступали в военной форме с нагруженными рюкзаками весом 24 кг. Каждая команда проходила по 30 км, а стреляли спортсмены только один раз – на финише.

На Олимпийских играх – 1924 участие в соревнованиях приняли шесть команд, но из-за погодных условий только четыре смогли финишировать. Победителями гонки стали швейцарцы. Спортсмены из Финляндии финишировали вторыми, а бронзовые награды выиграли французы.

Гонка военных патрулей

Гонка военных патрулей

Фото: Getty Images

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Конный скиджоринг

А вот это совсем уж необычный вид спорта. Участники соревнований по скиджорингу передвигались по трассе на лыжах с помощью тянущих их за трос лошадей. Естественно, на скорость.

Этот необычный вид спорта был включён в программу Олимпийских игр – 1928 в Санкт-Морице как показательный. Тогда весь подиум заняли хозяева Олимпиады – швейцарцы.

Соревнования по скиджорингу проводятся и сейчас. Иногда вместо лыж спортсмены используют сноуборды. Также, помимо конного скиджоринга, существует скиджоринг на лошадях и мотоциклах. Правда, шансы вернуться в олимпийскую программу у любой его вариации нулевые.

Конный скиджоринг

Конный скиджоринг

Фото: Getty Images

Гонки на собачьих упряжках

На Олимпиаде-1932 в Солт-Лейк-Сити в качестве демонстрационного вида спорта в программу соревнований были включены гонки на собачьих упряжках, всё потому, что этот способ передвижения (равно как и соревнования в нём на скорость) зародился в Северной Америке.

В гонке участвовали 12 погонщиков, пятеро из которых представляли Канаду, а семь – США. В сани каждого спортсмена впрягали по шесть собак, которым предстояло пройти два этапа по 40 км.

Серебряным призёром олимпийской гонки стал знаменитый погонщик Леонард Сеппала – один из главных героев Великой гонки милосердия. Это уникальное событие в истории Аляски: в 1925 году 20 погонщиков и 150 хаски, передавая друг другу эстафету, доставили сыворотку от дифтерии в труднодоступный городок Ном и тем самым спасли его от полного вымирания.

Гонки на собачьих упряжках

Гонки на собачьих упряжках

Фото: Getty Images

Лыжный балет

Лыжный балет в качестве показательного вида спорта был включён в программу сразу двух зимних Олимпиад: в 1988-м в Калгари и в 1992 году в Альбервиле. Тогда он являлся одной из дисциплин фристайла. Спортсмены под музыку выполняли различные акробатические трюки на лыжах. В программу также были включены парные старты с синхронными элементами и поддержками!

Происходящее чем-то напоминало фигурное катание. Только вместо коньков спортсмены использовали лыжи и палки, а лёд заменял пологий склон длиной около 250 метров. В выступлениях спортсменов судьи оценивали не только технику, но и артистизм.

Лыжный балет

Лыжный балет

Фото: Getty Images

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Соревнования на скорость

Соревнования на скорость или спидскиинг представляют из себя скоростной спуск со склона на горных лыжах. Этот вид спорта был показательным на Олимпиаде-1992 в Альбервиле.

Участники этих соревнований съезжали по специально подготовленной трассе, а их главная задача — набрать максимальную скорость в 100-метровой мерной зоне. Спидскиинг – самый быстрый безмоторный вид спорта на земле. И это неудивительно: спортсмены развивают скорость свыше 200 км/ч! А мировой рекордсмен итальянец Иван Оригоне и вовсе разогнался до 254,96 км/ч!

Впрочем, в программе Олимпиады этот вид спорта не закрепился. Возможно, это связано с трагедией, которая произошла на Олимпиаде в Альбервиле. Тогда швейцарский гонщик Николас Бошата во время тренировочного спуска столкнулся с ратраком и погиб.

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Теги Олимпиада 2022 Олимпизм ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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