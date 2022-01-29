Американский дедушка стал призёром Олимпиады в 86 лет. Всё из-за грубой ошибки судей

Андерс Хоген прыгнул на лыжах дальше великого норвежского лыжника Торлейфа Хауга. Но чтобы это установить, потребовалось полвека.

Самым пожилым получателем награды зимних Олимпийских игр в истории стал американец Андерс Хоген. В 1974 году 86-летний дедушка получил бронзовую медаль в прыжках на лыжах с трамплина. Звучит удивительно, особенно если вспомнить, что в 1974-м вообще не было Олимпиады – ни зимней, ни летней. Давайте разбираться в этой загадочной истории.

Битва лыжника и прыгуна

Первые зимние Олимпийские игры прошли в 1924 году во французском Шамони. Героем той Олимпиады стал великий норвежец, суперлыжник своего времени Торлейф Хауг, который завоевал три золотых медали. Он выиграл лыжные гонки на 18 и 50 км, причём оба раза с огромным преимуществом, а в двоеборье победил в настоящей битве с соотечественником Торальфом Стрёмстадом. И, видимо, Стрёмстаду сильно запало в душу то поражение.

Хауг стал призёром и в обычных прыжках на лыжах с трамплина. Он показал третий результат, на ничтожные доли балла опередив американца Андерса Хогена.

36-летний уроженец Норвегии, который в начале XX века эмигрировал в США, прыгнул дальше всех, но допустил ошибку на приземлении. Судьи всё посчитали и утвердили результаты. Все призовые места заняли спортсмены из Норвегии: Якоб Тамс, Нарве Бонна и Торлейф Хауг.

Проигравший помог восстановить справедливость

Впрочем, сомнения в правильности подсчёта очков в соревнованиях прыгунов в Шамони были с момента объявления результатов. Не слишком ли много баллов отняли у Хогена? Не слишком ли высоко оценили прыжок Хауга? И в 1974 году обидчивый Стрёмстад обратился к спортивному историку Якобу Вааге с просьбой перепроверить действия судей в Шамони. Спустя 50 лет!

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Вааге скрупулёзно изучил протоколы и обнаружил, что Хоген должен был выиграть у Хауга с преимуществом в 0,95 балла! Судьи грубо ошиблись, почему-то прибавили норвежцу чуть более балла, и он обошёл американца. Как оказалось, действительно несправедливо.

Медаль через полвека

Что же делать в таком случае? Хауг-то умер в 1934-м в 40 лет, но Хоген был жив!

Вааге написал официальное письмо в МОК. Результаты турнира прыгунов в Шамони были пересчитаны ещё раз, и бронзовым призёром утверждён Андерс Хоген.

Американцу к тому времени было уже 86 лет, и он неожиданно для всех стал самым пожилым в истории призёром Олимпиад. МОК организовал официальную церемонию вручения награды Хогену. Очень красиво, что медаль ему вручила младшая дочь Торлейфа Хауга.

Анна Мария Хауг сказала на церемонии, что её отец с радостью сам бы передал награду тому, кто её действительно заслужил. И Хоген в статусе олимпийского призёра прожил ещё 10 лет.