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Лыжные гонки на Олимпиаде-2022: расписание личных гонок и эстафет, состав сборной России по лыжам, Большунов — Клебо

Лыжные гонки на Олимпиаде-2022: медали сборной России, главные соперники и расписание
Андрей Шитихин
Лыжные гонки на Олимпиаде-2022
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Сколько наград увезут российские лыжники из Пекина?

На прошлую Олимпиаду в Пхёнчхане не пустили практически весь основной состав лыжной сборной России. Но молодые российские лыжники выступили просто здорово. Восемь медалей, пусть и без золотых, — такого вряд ли кто ожидал.

В Пекине выступит команда, отобранная из лучших лыжников России. На что она способна?

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Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2022

В лыжных гонках в Пекине будет разыграно 12 комплектов наград. В олимпийскую программу ещё не добрались смешанные эстафеты, а потому всё традиционно: скиатлон, разделки, марафон, личный и командный спринт, эстафеты.

Лыжные гонки. Расписание всех стартов на ОИ-2022
Скиатлон, 15 км, женщины – 5 февраля, суббота, 10:45
Скиатлон, 30 км, мужчины – 6 февраля, воскресенье, 10:00
Спринт, свободный стиль, мужчины, женщины – 8 февраля, вторник, 13:30
Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км, женщины – 10 февраля, четверг, 10:00
Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 15 км, мужчины – 11 февраля, пятница, 10:00
Эстафета 4х5 км, женщины – 12 февраля, суббота, 10:30
Эстафета 4х10 км, мужчины – 13 февраля, воскресенье, 10:00
Командный спринт, классический стиль, мужчины, женщины –16 февраля, среда, 14:00
Масс-старт, свободный стиль, 50 км, мужчины – 19 февраля, суббота, 09:00
Масс-старт, свободный стиль, 30 км, женщины – 20 февраля, воскресенье, 09:30

Первый канал и «Россия-1» поделили показ лыжных гонок поровну. На «Матч ТВ» лыж не будет.

Татьяна Сорина

Татьяна Сорина

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Где пройдут соревнования на ОИ-2022

Лыжные гонки на Олимпиаде пройдут не в самом Пекине, а в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. С учётом набора высоты на дистанции лыжники по ходу гонок будут забираться выше 1700 метров. Со времён Солт-Лейк-Сити соревнования по лыжным гонкам так высоко не проводились.

Впрочем, для спортсменов такая высота привычна. Но климат совершенно другой – сильный ветер, сухой и грязный снег.

Организаторы подготовили для проведения соревнований несколько конфигураций кругов. Спринтерские разборки пройдут на круге в 1,5 км как у мужчин, так и у женщин. Первоначально мужской круг с дополнительной сложной петлёй составлял 1,8 км, что было на руку универсалам, а не чистым спринтерам.

Женская эстафета пройдёт на круге 2,5 км, мужская – на круге 3,3 км. Оба круга очень сложные. Скиатлон – на кругах по 3,75 км, классическом и коньковом. Классические гонки с раздельным стартом пройдут на кругах 5 км у женщин и 7,5 км у мужчин. Оба круга не дадут никакой возможности отдохнуть. По мужскому кругу затем пройдёт женский масс-старт на 30 км. Мужчины побегут марафон по самому длинному кругу 8,3 км.

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: Stanko Gruden/Getty Images

Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде

Российская команда представлена на Играх-2022 максимально возможным составом – восемь лыжников и восемь лыжниц.

Состав сборной России:
Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Илья Семиков, Александр Терентьев, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Христина Мацокина, Мария Истомина.
Наталья Непряева

Наталья Непряева

Фото: Laurent Salino/Getty Images

Сколько медалей будет у российских лыжников на Олимпиаде-2022

Прогнозы – дело неблагодарное. Особенно сейчас, когда в любой момент любому участнику Олимпиады могут сообщить о положительном тесте. Один из главных фаворитов скиатлона норвежец Симен Крюгер уже точно не побежит эту гонку. Да и вообще все гонки может пропустить.

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Если предположить, что других потерь больше не будет и все остальные выступят, как и планировалось, можно говорить о шести-семи медалях для сборной России. В 2018-м было восемь, сейчас можно замахнуться примерно на то же самое.

Главные гонки для российской команды – классические разделки, мужской скиатлон, командные спринты и, конечно, эстафеты.

Александр Терентьев

Александр Терентьев

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Мужская и женская эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022

Эстафеты – всегда главные гонки на любых соревнованиях.

Наши парни не выигрывали на Олимпиадах с 1980 года! 13 февраля у сборной России будет шанс прервать уж слишком затянувшуюся серию в грандиозной схватке с норвежцами. Состав команды пока сложно назвать, хотя предварительно тренерский штаб расписал уже каждый этап. Но окончательно всё решится после личных гонок в Пекине.

У женской сборной последняя олимпийская победа вроде бы была не так давно – в 2006-м в Турине, но 16 лет – тоже порядочный срок. Женская эстафета на Играх-2022 пройдёт 12 февраля. Наша команда входит в число претендентов на золото вместе со сборными Швеции, Норвегии и США. Вероятнее всего, гонку побегут те же спортсменки, которые выиграли единственную в сезоне эстафету в Лиллехаммере.

Главные фавориты и соперники на Олимпиаде-2022

Главные соперники сборной России в лыжных гонках – Норвегия, Швеция, США, Финляндия.

Норвежцы, даже несмотря на ковидные потери, будут фаворитами во всех мужских гонках. В женских в спринте просто непобедимыми выглядят шведки, они же наверняка навяжут борьбу Терезе Йохауг на дистанции.

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У американцев на награды может претендовать Джессика Диггинс, женская эстафета и дуэт в женском командном спринте, у финнов – брат и сестра Ийво и Кертту Нисканен и обе эстафеты, у французов великолепные спринтеры, у итальянцев есть Федерико Пеллегрино.

Вообще, на Олимпиадах слабых соперников не бывает, а побеждают пусть сильнейшие.

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