Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Факт: Климов перешёл в прыжки в 2015 году

На Олимпиаде в Сочи он здорово проявил себя в прыжковой части, но проиграл гонку. В следующем году сосредоточился только на прыжках. И уже в 2017 году Евгений впервые занял призовое место на этапе Кубка мира.