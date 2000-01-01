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Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина. Бронзовый призёр Универсиады-2015. Победитель чемпионата России (2014, 2017).
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Климов начал заниматься лыжным двоеборьем в Перми в 2003 году
Климов начал заниматься лыжным двоеборьем в Перми в 2003 году
Первым тренером 9-летнего Евгения был Александр Гаранин. В 2010 году Климов стал чемпионом России.
Факт: Климов перешёл в прыжки в 2015 году
Факт: Климов перешёл в прыжки в 2015 году
На Олимпиаде в Сочи он здорово проявил себя в прыжковой части, но проиграл гонку. В следующем году сосредоточился только на прыжках. И уже в 2017 году Евгений впервые занял призовое место на этапе Кубка мира.
«Важно на первых стартах не «выпрыгивать из ботинок». Надо выступить спокойно,  слушая свой организм, чтобы с каждым стартом постепенно наращивать обороты, а не так, чтобы в первый старт «броситься на амбразуру», а потом думать, что не получилось».
«Важно на первых стартах не «выпрыгивать из ботинок». Надо выступить спокойно,  слушая свой организм, чтобы с каждым стартом постепенно наращивать обороты, а не так, чтобы в первый старт «броситься на амбразуру», а потом думать, что не получилось».
Климов — о резких движениях (в эфире радио «Движение»)
Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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