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Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Призёр чемпионата и Кубка России. Дважды выступал на Универсиаде: в 2013 и 2017 годах.
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Назаров начал заниматься прыжками с трамплина в Москве
Назаров начал заниматься прыжками с трамплина в Москве
Сначала — на Воробьёвых горах с 10 лет лыжным двоеборьем. А с 8-го класса поступил в училище олимпийского резерва №2 и перешёл в прыжки на лыжах с трамплина. «Так как лучше прыгать получалось», — иронизирует Михаил.
Факт: любит футбол и хоккей, болеет за «Локомотив»
Факт: любит футбол и хоккей, болеет за «Локомотив»
В команду Михаил влюбился, когда посетил Ярославль и «Арену 2000». «Локомотив» играл с «Северсталью», и Михаила поразило, как болельщики поддерживали своих. С тех пор старается приезжать на игры.
«Самое сложное в прыжках с трамплина — это необходимость свести воедино теорию и движение тела. Плюс быть психологически устойчивым».
«Самое сложное в прыжках с трамплина — это необходимость свести воедино теорию и движение тела. Плюс быть психологически устойчивым».
Назаров — об особенностях своего вида спорта
Михаил Назаров, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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