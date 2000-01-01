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Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Победительница чемпионатов мира среди юниоров — 2015. Чемпионка и серебряный призёр зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере-2016 (Норвегия).
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Тихонова начала заниматься прыжками с трамплина в Санкт-Петербурге
Тихонова начала заниматься прыжками с трамплина в Санкт-Петербурге
Начала в 7 лет, а в спорт её привел отец – тренер Дмитрий Тихонов. В 15 состоялся дебют на большом турнире — этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Тихонова заняла 33-ю позицию. Однако год спустя там же взяла четвёртое место, опередив сборницу Ирину Аввакумову.
Факт: вне спорта
Факт: вне спорта
В свободное время Софья увлекается танцами и акробатикой.
«У нас слишком мало людей знают про этот вид спорта. Если при постороннем упомянешь прыжки с трамплина, сразу раздаётся: «Какие прыжки? Фристайл? В воду?» Люди этого не понимают — нас нечасто показывают по телевизору».
«У нас слишком мало людей знают про этот вид спорта. Если при постороннем упомянешь прыжки с трамплина, сразу раздаётся: «Какие прыжки? Фристайл? В воду?» Люди этого не понимают — нас нечасто показывают по телевизору».
Тихонова — о скромной популярности (из интервью «Известиям»)
Софья Тихонова — прыжки с трамплина, спортивные достижения, медали и победы
Герои Олимпийской сборной
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