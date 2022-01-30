«Вы не представляете, сколько раз я падал!» Как лыжник из Африки стал героем Олимпиады

Если вы думаете, что зимняя Олимпиада – не место для спортсменов из Африки, то вы глубоко заблуждаетесь. Да африканцы, толком и не знающие, что такое снег и лёд, не добираются до золотых медалей, но звёздами Игр становятся. Один только пример Филиппа Бойта чего стоит: кениец занял на Олимпиаде-1998 в Нагано последнее место, но прославился на весь мир!

Из лёгкой атлетики — в лыжные гонки

До 25 лет Филипп шёл по пути своего дяди Майка Бойта, который был бегуном на средние дистанции. Майк сделал себе имя в лёгкой атлетике: выиграл бронзовую медаль в забеге на 800 м на Олимпийских играх-1972 в Мюнхене и становился чемпионом Африки в беге на 1500 метров. Но результаты Филиппа были куда скромнее, он до Олимпиады не добрался.

Но олимпийская мечта у Бойта была. Поэтому он при поддержке компании Nike решился на безумную идею – стать лыжником. Филипп снял шиповки, надел лыжные ботинки и вместе с соотечественником Генри Битоком отправился в Финляндию, чтобы понять, что такое снег и как по нему гоняться, чтобы хотя бы прорваться на Олимпийские игры.

Фото: Ruediger Fessel/Getty Images

«Поначалу это был для меня вызов. Я никогда не знал, что такое холод. Этого просто не было в моей жизни! Первое время, когда я надевал лыжи, мне было так тяжело! Но постепенно я привык», — рассказывал Бойт о первом опыте в лыжных гонках.

У сборной Кении была минимальная квота на Игры-1998 – одно место. Соперничество между Бойтом и Битоком за олимпийскую квоту закончилось победой первого. В непривычной борьбе кенийцев на лыжне Филипп опередил соотечественника на несколько секунд.

Первые Олимпийские игры

Бойт принял участие в лыжной гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх и финишировал последним. Однако отставание кенийского лыжника было гигантским – он уступил ближайшему сопернику полтора часа! Но организаторы проявили уважение к спортсмену, отложили награждение и ждали Бойта на финише.

А когда кениец всё-таки пересёк черту, его ожидало дружеское рукопожатие и объятия победителя гонки – Бьорна Дэли. Именно норвежец настоял на том, чтобы не начать награждение раньше финиша кенийца. «Вся наша команда была наслышана об этом странном парне из Африки, который решил соревноваться с нами. Нам стало так интересно! Мы очень хотели его увидеть на трассе, ну очень!» – делился воспоминаниями Дэли.

Перед гонкой в Нагано прошёл ливень, снег стал мокрым, и это усложнило жизнь Бойту. «Вы себе не представляете, сколько раз я падал! Снег прилипал к лыжам. Со стороны могло показаться, что я надел обувь на высоких каблуках…» – сказал кенийский лыжник.

На финише Бойт был самым счастливым спортсменом и не мог сдержать эмоций от неожиданной поддержки: «Я слышал восторженные крики толпы, это была какая-то фантастика! Мне кричали вслед: «Кения, вперёд!», «Филипп, вперёд!». Такое ощущение, что я выиграл медаль». Кстати, Бойт и Дэли после той Олимпиады стали близкими друзьями. После гонки кениец пошутил, что на следующих Олимпийских играх опередит великого норвежца, а впоследствии дал своему сыну имя Дэли в честь норвежского чемпиона.

В Кении «чемпиона» встречало множество фанатов. Вместе с ними он отправился в свою деревню, где провёл несколько дней, устраивая торжества. «Я не прекращал говорить им, что пришёл последним! Но они так гордились моим достижением… Они просили, чтобы я говорил другие слова, чтобы я называл себя чемпионом!» – делился эмоциями Бойт.

Первая Олимпиада не стала последней

К Олимпиаде-2002 Бойт готовился без какой-либо помощи. В 1999 году после выступления на чемпионате мира в Рамзау, где он снова приехал последним, его перестал спонсировать в Nike. Это сильно ударило по спортсмену: ему пришлось готовиться к Играм в Кении, без снега. Но упорные тренировки принесли плоды: Бойт стал 64-м в спринте и опередил трёх соперников. А в 2006-м на Олимпиаде в Турине кениец показал 92-й результат и обогнал пятерых! Впрочем, Бойт всё равно был удостоен звания «самый медленный лыжник в мире».

Филипп собирался принять участие на Олимпийских играх в Ванкувере, но пропустил отбор из-за болезни. Несмотря на статус «худшего лыжника в мире», Бойт живёт достаточно неплохо: имеет свой дом и магазин Skier Gen Shop. Кроме этого, в 2002 году он получил $ 5 тыс. за то, что прочитал в США серию лекций.

«Сложно ли найти спонсора в Кении? Вы себе представить не можете! У нас мир сошёлся на бегунах. Всё остальное людей практически не интересует. Вы как-нибудь попробуйте объяснить человеку из Кении, что такое чемпионат мира по лыжам. Хотя сначала нужно будет объяснить ему, что такое снег. Многие по-прежнему не видели его ни разу в жизни. Но даже если человек видел снег, он просто не может представить, что по нему нужно бегать. По версии подавляющего большинства кенийцев, вы тут все сумасшедшие», – сетовал Бойт.

В 2018 году Филипп ездил на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан, но уже в качестве главы делегации Кении. В Корее единственной спортсменкой из Кении стала горнолыжница Сабрина Ванджину Самидер. А вот на Играх в Пекине кенийцев, к сожалению, не будет.