«Это реалии, в которых мы живём». Суд не пустил на Олимпиаду двух спортсменов из России

29 января в олимпийском инфополе прогремела очередная громкая новость. И нет, дело не в коронавирусе. Спортивный арбитражный суд (CAS) не пустил на Олимпийские игры в Пекине могулистов Андрея Махнева и Артёма Шульдякова. По правилам они вроде бы и не должны были туда поехать, но по справедливости – вполне заслуживали квот.

Мы разобрались в непростой ситуации с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым.

«Беспрецедентные трудности»

Изначально россияне во фристайле рассчитывали на 27-28 олимпийских квот, что на 5-6 больше, чем было у фристайлистов на Олимпиаде-2018. В начале сезона сборная России идеально стремилась к намеченным цифрам, но всё пошло не по плану.

Травмы получили три члена сборной России: обладательница Кубка мира по хафпайпу Валерия Демидова, серебряная призёрка чемпионата мира в биг-эйре Лана Прусакова, чемпион мира по акробатике Павел Кротов. В итоге план пришлось скорректировать до 25 квот, ведь было понимание, что атлеты не сумеют восстановиться к Олимпиаде.

К сожалению, на этом проблемы для команды не закончились. Скорее, лишь начались. У фристайлистов, как и у других спортсменов из России, возникли большие сложности с оформлением виз в США и Канаду, где проводится львиная доля этапов Кубка мира – де-факто отборочного турнира к Олимпийским играм в Пекине. Причём, как утверждает глава Федерации фристайла России Алексей Курашов, всё началось ещё несколько лет назад.

«Мы уже пять лет сталкиваемся со сложностями въезда в США. Всё началось в 2018 году, перед стартом чемпионата мира 2019 года мы оформляли визы за рубежом и продолжаем это до сих пор. Последние пять лет мы получаем визы в странах СНГ и Европы. Мы сталкиваемся всегда с трудностями, но всегда их преодолеваем, поэтому не говорим об этом в прессе.

Но в 2021 году мы столкнулись с беспрецедентными трудностями по оформлению виз США и Канады. Нам отказывали в американских посольствах стран Европы и СНГ в получении уже после оформления огромного количества документов и согласования уже с властями США. Мы заново начинали этот путь. Вопросом с визами мы начали заниматься в июне 2021 года, то есть сразу после окончания сезона, понимая всю проблематику. В итоге к ноябрю нам удалось сделать визы США, мы их сделали в Киргизии и Армении. Этому предшествовала огромнейшая работа в круглосуточном режиме, споры, убеждения, оформление документов. Мы об этом не говорим, потому что наша работа и её надо делать», — признался Курашов.

В середине осени команда оформила соответствующие разрешения для въезда в США, получила приглашения и, казалось бы, уже могла спокойно готовиться к декабрьским и январским этапам Кубка мира в Северной Америке, но не тут-то было. Вмешался коронавирус.

Артём Шульдяков Фото: vk.com/kaef555555

«Всё это — дискриминационный подход»

В октябре США и Канада опубликовали новые правила для въезда на территорию стран с ноября. Главным условием допуска стало прохождение полного курса вакцинации признанным на территории этих стран препаратом. Российских вакцин от коронавируса в этом списке не было.

Хоть FIS официально и признаёт все вакцины, фристайлистов, привитых российскими вакцинами, отказались допускать в Канаду и США. А ведь в Северной Америке суммарно проходило 14 (!) этапов Кубка мира по разным дисциплинам фристайла. И если для спортсменов, выступающих в слоупстайле и биг-эйре, пропуск одного этапа не так существенен, то для фристалистов, соревнующихся в хафпайпе, недопуск в Северную Америку был бы колоссальной потерей – все этапы Кубка мира проходят там.

При этом у россиян была легальная возможность попасть на этапы. За неё и ухватилась ФФР.

«Официальными документами были предусмотрены исключения. Они называются «национальным интересом». К этому исключению относятся профессиональные спортсмены и тренеры из других стран, – пояснил Курашов. – Как только мы узнали соответствующие требования, мы сразу начали работу по оформлению необходимых разрешений с организаторами турнира и Международной федерацией лыжного спорта».

Вопрос обсуждался более месяца, на помощь ФФР пришёл и Олимпийский комитет России, активно участвовавший в разрешении ситуации. Российская сторона предлагала перенести этапы в другое место, снять с них ранг «квалификационных», заморозить квоты россиян или ввести повышающий коэффициент для спортсменов, которые по политическим причинам не могут попасть в страны, где проходят квалификационные этапы. Но, как признаются в ФФР, ответы не приходили или были совсем бессодержательные. Вместо этого НОК США и Канады предлагал вакцинироваться разрешёнными препаратами, что, по мнению российской стороны, было небезопасно, ведь с предыдущих прививок прошло менее трёх месяцев.

В декабре стало ясно, что шансов отправиться на Кубок мира всё-таки нет, хотя россияне до последнего надеялись на вылет в Северную Америку. Так как эти этапы выпадали на заключительные недели квалификационного периода, встал вопрос о потере квот.

«В силу разных причин, которые носят субъективный характер со стороны организаторов и просто нежелания того, чтобы мы принимали участие на турнире, мы даже не смогли получить приглашение на участие в Кубке мира, — рассказал Курашов. — Если наши коллеги из других видов спорта смогли от организаторов их получить, то нам приглашений не дали, и мы даже на самолёты не смогли сесть. Хотя проработали с российскими авиакомпаниями такую возможность. Например, команде по хафпайпу мы купили билеты, забронировали места, собрали команду в Москве перед вылетом и до последнего боролись, чтобы туда попасть. В итоге сдали билеты, никуда не полетели и разъехались на домашнюю подготовку в России. Мы считаем, что всё это – дискриминационный подход, ведь эти соревнования являлись квалификационными перед Олимпийскими играми».

«Такого никогда не было в нашем спорте»

ОКР и ФФР сразу включились в работу по сохранению квот для россиян. Долгие дискуссии шли как с Международным олимпийским комитетом, так и с Международной лыжной федерацией. Между тем спортсменам в России создали условия, при которых они могли тренироваться и планомерно готовиться к Олимпийским играм.

«Большую работу по организации заключительных этапов подготовки проделал Центр спортивной подготовки сборных команд России. Также огромная работа была проделана в наших регионах: в Ярославской и Челябинской областях, где были построены трассы для заключительных этапов подготовки наших спортсменов. На федеральном уровне было приложено много усилий в ЦСП, руководителями этих регионов», — заявляет Курашов.

17 января официально завершился квалификационный период, и FIS начал подведение итогов квалификации и раздачу квот. Российская сторона настаивала на их перераспределении – команда рассчитывала на место для женщин в хафпайпе и два места для мужчин-могулистов. К сожалению, квоту смогли выбить лишь для Александры Глазковой, по остальным спортсменам ФФР обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS), которая сформирована для решения вопросов и споров, связанных с Олимпиадой.

Заседание прошло 28 января и длилось более четырёх часов. В официальном заявлении ОКР говорится, что по итогам заседания вынесено решение о том, что рассматриваемый случай не относится к юрисдикции указанной коллегии.

«Больше всего пострадали наши ребята – я за них больше переживаю, потому что готовились и много сил было потрачено ими, региональными тренерами, тренерскими штабами сборных команд – и они на главный старт четырёхлетия не попали. Но это те реалии, в которых мы живем. Мы создали прецедент – такого никогда не было в нашем виде спорта. И нам, на самом деле, официально не отказали, однако после всего заседания было оглашено решение суда, что это не является компетенцией подгруппы CAS для рассмотрения в период Олимпийских игр. Хотя изначально было признано, провели заседание», — поясняет Курашов.

Согласно заявлению ОКР, после получения официального релиза заседания планируется обращение в МОК и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с просьбой реформировать работу Выездной коллегии, чтобы спортсмены могли экстренно защищать свои права, связанные с Олимпиадами. В ФФР расстроены решением, но признают его важность.

Андрей Махнев Фото: ffr-ski.ru

«Это тоже практика, которая формирует отношение к нашим спортсменам – мы в дальнейшем, в случае ущемления, будем идти до конца, бороться за каждого спортсмена, потому что это важно, — признаётся Курашов. — Некоторые говорят, что не нужно это делать, ведь к нам будут предвзято относиться, засуживать на соревнованиях. Так к нам и так относились и будут относиться предвзято, засуживать. Но все должны понимать, что унижать российских фристайлистов по надуманным причинам – это неправильно. Мы отстаивали и будем отстаивать эти интересы. Обычно мы не выносим это в публичное поле: мы и с международными судьями общаемся, и в судейским семинарах участвуем, где обращаем внимание на ошибки при судействе наших спортсменов.

Здесь мы тоже не выносили всё в публичное пространство до последнего, но, когда наша первая команда по хафпайпу не вылетела на Кубок мира, мы уже объявили, ведь это был явный информационный повод. Мы здесь пиаром не занимаемся никогда, а лишь делаем свою работу. А когда уже делаем конкретные шаги – вот тогда говорим, продумывая их».