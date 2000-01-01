Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: сноубординг
Вид спорта: сноубординг
Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр ЧМ, восьмикратный чемпион мира среди юниоров.
AMP-версия
Логинов начал заниматься сноубордом в городе Дивногорск Красноярского края
Логинов начал заниматься сноубордом в городе Дивногорск Красноярского края
Родители Дмитрия – спортсмены: мама – профессиональная волейболистка, папа занимался силовыми видами спорта. В детстве Логинов ходил на карате, но выбрал сноуборд. Первый тренер – Алексей Деревягин.
Факт
Факт
В 2019 году на ЧМ по фристайлу и сноуборду Дмитрий стал самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины, выиграв золото в параллельном гигантском слаломе. На следующий день – стал двукратным.
«Буквально вчера сидел в кафе, встречался с родственниками. Ко мне подошёл официант, сказал, что узнал, спросил, как найти меня в «Инстаграме». Честно говоря, я был немного в шоке, не ожидал, что меня действительно начнут узнавать. Родственники сразу начали шутить, что я теперь звезда»
«Буквально вчера сидел в кафе, встречался с родственниками. Ко мне подошёл официант, сказал, что узнал, спросил, как найти меня в «Инстаграме». Честно говоря, я был немного в шоке, не ожидал, что меня действительно начнут узнавать. Родственники сразу начали шутить, что я теперь звезда»
Логинов – о том, как его стали узнавать на улице после победы на ЧМ.
Дмитрий Логинов, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Андрей Соболев
Андрей Соболев
Вячеслав Барков
Вячеслав Барков
Артём Галунин
Артём Галунин
Самир Мастиев
Самир Мастиев
Михаил Назаров
Михаил Назаров
Роман Трофимов
Роман Трофимов
Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумова
Александра Кустова
Александра Кустова
Софья Тихонова
Софья Тихонова
Евгений Климов
Евгений Климов
Илья Маньков
Илья Маньков
Надежда Сергеева
Надежда Сергеева
Юлия Беломестных
Юлия Беломестных
Елена Мамедова
Елена Мамедова
Максим Андрианов
Максим Андрианов
Василий Кондратенко
Василий Кондратенко
© championat.com 2000–2022