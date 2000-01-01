Вид спорта: сноубординг
Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр ЧМ, восьмикратный чемпион мира среди юниоров.
Логинов начал заниматься сноубордом в городе Дивногорск Красноярского края
Родители Дмитрия – спортсмены: мама – профессиональная волейболистка, папа занимался силовыми видами спорта. В детстве Логинов ходил на карате, но выбрал сноуборд. Первый тренер – Алексей Деревягин.
Факт
В 2019 году на ЧМ по фристайлу и сноуборду Дмитрий стал самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины, выиграв золото в параллельном гигантском слаломе. На следующий день – стал двукратным.
«Буквально вчера сидел в кафе, встречался с родственниками. Ко мне подошёл официант, сказал, что узнал, спросил, как найти меня в «Инстаграме». Честно говоря, я был немного в шоке, не ожидал, что меня действительно начнут узнавать. Родственники сразу начали шутить, что я теперь звезда»
Логинов – о том, как его стали узнавать на улице после победы на ЧМ.
Дмитрий Логинов, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022