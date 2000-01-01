Дмитрий Логинов, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Буквально вчера сидел в кафе, встречался с родственниками. Ко мне подошёл официант, сказал, что узнал, спросил, как найти меня в «Инстаграме». Честно говоря, я был немного в шоке, не ожидал, что меня действительно начнут узнавать. Родственники сразу начали шутить, что я теперь звезда»

Логинов – о том, как его стали узнавать на улице после победы на ЧМ.