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Вид спорта: сноубординг
Вид спорта: сноубординг
Чемпион мира в параллельном гигантском слаломе, трёхкратный чемпион мира в параллельных дисциплинах, победитель общего зачёта Кубка мира в параллельных дисциплинах.
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Соболев начал заниматься сноубордом в Таштаголе Кемеровской области
Соболев начал заниматься сноубордом в Таштаголе Кемеровской области
В шесть лет Андрей надел горные лыжи, а в 15 встал на сноуборд. Его первым тренером стал Дмитрий Фоминых. Соболев представляет на соревнованиях ХМАО-Югру. В 17 лет попал в сборную России.
Факт
Факт
Первый в истории России чемпион мира по сноуборду.
«Я после школы начал учиться на шахтёра-сварщика! Не знал, куда идти, чем заняться, можно сказать, забросил спорт. Хватило меня, правда, на несколько месяцев: родители заставили вернуться в спорт, сказали, что шахтёра из меня не выйдет. Отец у меня сам на шахте работает, город у нас такой»
«Я после школы начал учиться на шахтёра-сварщика! Не знал, куда идти, чем заняться, можно сказать, забросил спорт. Хватило меня, правда, на несколько месяцев: родители заставили вернуться в спорт, сказали, что шахтёра из меня не выйдет. Отец у меня сам на шахте работает, город у нас такой»
Соболев – о том, как после школы чуть не завершил карьеру
Андрей Соболев, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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