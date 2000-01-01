Андрей Соболев, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я после школы начал учиться на шахтёра-сварщика! Не знал, куда идти, чем заняться, можно сказать, забросил спорт. Хватило меня, правда, на несколько месяцев: родители заставили вернуться в спорт, сказали, что шахтёра из меня не выйдет. Отец у меня сам на шахте работает, город у нас такой»

Соболев – о том, как после школы чуть не завершил карьеру