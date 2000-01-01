Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«В США надо рассчитывать только на себя. Я тренировался один, ездил по миру совершенно один. Мне даже пришлось ездить с японской командой, которая любезно брала меня с собой. А в России есть целая команда, которая занимается только тобой. Ты думаешь только о сноуборде. Все готовы прийти на выручку»

Уайлд – о разнице в подготовке между сборными США и России