Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: сноубординг
Вид спорта: сноубординг
Бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион России в параллельном гигантском слаломе, серебряный призёр чемпионата США, победитель этапов Кубка мира.
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Уайлд начал заниматься сноубордом в городе Уайт-Сэлмон (штат Вашингтон)
Уайлд начал заниматься сноубордом в городе Уайт-Сэлмон (штат Вашингтон)
Уже в семь лет Виктор уверенно стоял на сноуборде. В 14 лет Уайлд был членом юношеской сборной США. В 2011 году спортсмен принял предложение России и сменил флаг.
Факт
Факт
Впервые Уайлд приехал в Россию ещё до знакомства с будущей (и теперь уже бывшей) женой Алёной Заварзиной. На улице американец встретил медведя на привязи, чему весьма удивился.
«В США надо рассчитывать только на себя. Я тренировался один, ездил по миру совершенно один. Мне даже пришлось ездить с японской командой, которая любезно брала меня с собой. А в России есть целая команда, которая занимается только тобой. Ты думаешь только о сноуборде. Все готовы прийти на выручку»
«В США надо рассчитывать только на себя. Я тренировался один, ездил по миру совершенно один. Мне даже пришлось ездить с японской командой, которая любезно брала меня с собой. А в России есть целая команда, которая занимается только тобой. Ты думаешь только о сноуборде. Все готовы прийти на выручку»
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