Вид спорта: сноубординг
«Хадарин — победитель этапа Кубка мира в биг-эйре, чемпион России 2018 года в биг-эйре и слоупстайле, мастер спорта России и серебряный призёр Универсиады в Красноярске 2019 года.
На доску Владислав впервые встал в семь лет, однако профессионально заниматься этим видом спорта стал в 12, после переезда в Италию.
Факт
Владислав стал первым россиянином, выигравшим этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Это случилось в 2017 году в Москве.
«Слоупстайл или биг-эйр? Слоупстайл, однозначно. Биг-эйр – это трамплин и два прыжка. Импровизации – минимум. Слоупстайл – это краски, которыми на пустом холсте ты можешь нарисовать всё что угодно».
О любимой дисциплине
Владислав Хадарин, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022