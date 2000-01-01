Вид спорта: сноубординг
Победительница и серебряный призёр чемпионата мира в 2021 году, шестикратная чемпионка мира среди юниоров, мастер спорта России, мастер спорта России международного класса.
Надыршина начала кататься на сноуборде в Южно-Сахалинске
Тренироваться начала в областном центре спортивной подготовки под руководством тренеров Ольги и Алексея Желтовых. В 2019 году дебютировала в Кубке Европы, сразу заняв 2-е место.
Факт
В 2021 году стала самой молодой чемпионкой мира по параллельному слалому.
«Мы отдались этому виду спорта и, грубо говоря, больше ничего не делаем. Я очень погружена в тренировки, сборы… Я сейчас ничем не хочу заниматься, кроме спорта».
Надыршина — о своём деле
София Надыршина, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022