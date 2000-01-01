Вид спорта: сноубординг
Наталья — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, многократный призёр этапов Кубка мира.
Соболева — одна из самых опытных представительниц нашей сборной
Она выступает с 2010 года сразу в двух дисциплинах: параллельный слалом и
параллельный гигантский слалом.
параллельный гигантский слалом.
Факт: семейное дело
Брат Натальи Андрей — тоже сноубордист. На предстоящую Олимпиаду они поедут вместе.
«Наверное, наш путь пройти гладко невозможно. Бывают и взлёты, и падения.
Так ты можешь стать сильнее себя».
Так ты можешь стать сильнее себя».
Соболева — о движении к цели
Наталья Соболева, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022