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Вид спорта: сноубординг
Вид спорта: сноубординг
Наталья — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, многократный призёр этапов Кубка мира.
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Соболева — одна из самых опытных представительниц нашей сборной
Соболева — одна из самых опытных представительниц нашей сборной
Она выступает с 2010 года сразу в двух дисциплинах: параллельный слалом и
параллельный гигантский слалом.
Факт: семейное дело
Факт: семейное дело
Брат Натальи Андрей — тоже сноубордист. На предстоящую Олимпиаду они поедут вместе.
«Наверное, наш путь пройти гладко невозможно. Бывают и взлёты, и падения.<br/> Так ты можешь стать сильнее себя».
«Наверное, наш путь пройти гладко невозможно. Бывают и взлёты, и падения.
Так ты можешь стать сильнее себя».
Соболева — о движении к цели
Наталья Соболева, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
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Милена Быкова
Данил Садреев
Данил Садреев
София Надыршина
София Надыршина
Владислав Хадарин
Владислав Хадарин
Вик Уайлд
Вик Уайлд
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Дмитрий Логинов
Андрей Соболев
Андрей Соболев
Вячеслав Барков
Вячеслав Барков
Артём Галунин
Артём Галунин
Самир Мастиев
Самир Мастиев
Михаил Назаров
Михаил Назаров
Роман Трофимов
Роман Трофимов
Ирина Аввакумова
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Александра Кустова
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Евгений Климов
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