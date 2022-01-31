Женя и Алина в один голос твердили, что продолжат карьеру как минимум до Пекина. Но долгожданного реванша так и не случится.

Свернувшие с пути. Как Медведева и Загитова мечтали об Олимпиаде, но отказались от неё

Зимняя Олимпиада стартует через несколько дней, и большинство наших атлетов уже отправилось в китайскую столицу. Скоро к этому списку прибавятся и российские фигуристы, которые претендуют на медали во всех видах, включая командный турнир. В нашей сборной полно талантливых и самобытных спортсменов, но всё же кое-кого не хватает. Четыре года назад после завершения Игр в Пхёнчхане фанаты и эксперты строили теории, кто же будет блистать в новом олимпийском цикле. Надо признать, в Пекине мы ожидали увидеть немного другие лица…

Алина Загитова и Евгения Медведева убеждали, что продолжат спортивную карьеру и ещё обязательно порадуют нас своими выступлениями в Пекине. Вот только долгожданного реванша так и не случится.

Нового противостояния Загитовой и Медведевой не произошло

Драматичное противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой навсегда войдёт в историю фигурного катания. Победа 15-летней дебютантки над двукратной чемпионкой мира породила немало споров: кто-то считал, что Женя несправедливо упустила золотую медаль; кто-то — что Алина заслужила свой титул упорным трудом. Но все сходились в одном: фигуристкам необходим реванш. Для этого Медведева перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру и весь последующий сезон боролась с последствиями переходного периода. Сдаваться спортсменка была явно не намерена.

«Смотреть назад — это бессмысленное занятие. Я собираюсь двигаться вперёд в ближайшие несколько лет. Не буду думать о прошлом. У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не могу без него, не собираюсь его оставлять. Буду стараться наслаждаться моментами пребывания на льду и вкладывать всю душу», — говорила Медведева.

Оптимистично была настроена и Загитова. «Я уверена, что не хочу стать одной из тех, кто свернул с пути. Поэтому после Игр в Пхёнчхане буду стараться делать всё, чтобы избежать неприятностей и продолжать развиваться. Надеюсь задержаться в фигурном катании надолго», — делилась юная чемпионка, отмечая, что планирует выступить в Пекине.

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Вот только мечты Загитовой и Медведевой о второй Олимпиаде остались лишь мечтами. С выходом во взрослые мощного трио Трусова-Щербакова-Косторная лидеры сдали позиции и были вынуждены приостановить карьеру, а появление идеальной во всех аспектах Камилы Валиевой окончательно дало понять, что свой шанс на возрождение в Китае Алина и Женя упустили. Обе фигуристки объявили, что больше не претендуют на участие в Играх. Во всяком случае как спортсменки — в Пекин они отправились в качестве комментаторов, а Медведева ещё и как посол сборной ОКР.

Коляда был лидером два года и вылетел в последний момент

У мужчин тоже произошли замены. Чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев был недоволен своим выступлением в Корее: фигурист занял седьмое место и готовился улучшить результат в будущем. По его словам, ему не хватало опыта и психологической устойчивости на том старте. После яркой победы в Граце казалось, что у ученика Евгения Рукавицына вот-вот всё получится, но за полтора года до Пекина Диму как будто подменили. Сначала не давала покоя больная спина, из-за чего фигуристу пришлось отказаться от коронного четверного лутца. Затем вернулись прежние проблемы с головой: настрой спортсмена оставлял желать лучшего, а сам Алиев неоднократно признавался, что нуждается в квалифицированной психологической помощи. Как итог, на чемпионате России Дима опустился на девятую строчку и выбыл из олимпийской гонки.

«Слёзы накатывают, если честно. Не знаю, что за сезон был, мне очень жаль, что так вышло. Искренне хочется стереть чемпионат России из памяти, как в «Матрице». Обидно за коллектив, за тренеров, что я им дарил возможности быть на турнирах, они ведь тоже хотят состояться как тренеры. Но я им не дал этой возможности — и себе тоже — быть на Олимпиаде и где-то ещё», — комментировал Алиев свои прокаты в Санкт-Петербурге.

До слёз обидно и за Михаила Коляду. После провала в Пхёнчхане фигурист переживал не самые лучшие времена.

Не критиковал Мишу только ленивый, упрекая спортсмена в безволии. Тогда он решил действовать и сменил наставника. Тандем с гением тренерского цеха Алексеем Мишиным обещал стать грандиозным. Специалист сразу обозначил, что их план с Колядой рассчитан на два года — то есть Играм в Китае отводилась главная роль. Казалось, фигуриста и его тренера ждёт успех. В прошлом сезоне Миша безраздельно доминировал на российской арене, отлично проявил себя на чемпионате мира в Стокгольме и на командном первенстве в Осаке. В этом году Коляда был не так стабилен, но своё место в олимпийской сборной он заработал честно.

В Пекине спортсмен надеялся реабилитироваться за кошмар в командном турнире четырёхлетней давности. Но вмешался его величество случай: положительный тест на коронавирус в последний момент выключил Коляду из олимпийской борьбы. Найдёт ли 26-летний фигурист в себе силы ещё на один цикл — остаётся загадкой.

Опытных фигуристов из сборной вытеснила дочь Тутберидзе

В Пекине ждали болельщики и Ксению Столбову. Предыдущую Олимпиаду фигуристка пропустила из-за недопуска Международного олимпийского комитета. Фёдор Климов продолжать карьеру не стал, и Ксении пришлось искать нового партнёра. Вот только сотрудничество с Андреем Новосёловым не задалось, и тогда спортсменка решила покинуть большой спорт.

«Так случилось, что, катаясь с Андреем Новосёловым, у нас разошлось понимание, зачем мы тут вообще собрались. Встал выбор — либо карьера, либо семья. А потом я решила, что продолжать уже не хочется, мотивация не та. Плюс непонятно вообще, что будет дальше происходить со спортом, соревнованиями. Ну и возраст», — объясняла Столбова.

Из-за решения МОК в Пхёнчхан не поехали Александра Степанова и Иван Букин. Вместо них Корею посетили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, с тех пор официально ставшие третьей парой страны. Иронично, что теперь дуэты поменялись местами: ученики Александра Свинина и Ирины Жук таки добились своей путёвки на Олимпиаду, а вот подопечных Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой из сборной вытеснила… дочь Тутберидзе.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин мощно ворвались в элиту фигурного катания, показывая на протяжении сезона невероятные результаты. Их внезапный прогресс стал почвой для разговоров о блате благодаря известным родителям, но факт остаётся фактом — Диана и Глеб уверенно взяли серебро чемпионата России и забронировали за собой место на Играх в Китае.

В Пекине среди россиян будет немало дебютантов Олимпиады: все одиночники и танцоры (Синицина и Кацалапов в таком составе не выступали на Играх), а также обе спортивные пары Тамары Москвиной. Для них это будет один из самых волнительных моментов в карьере, поэтому они нуждаются в нашей поддержке как никогда прежде.