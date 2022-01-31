«У нас всё в порядке». Загадочная история с коронавирусом в олимпийской сборной фигуристов

Уже 1 февраля российские фигуристы отправятся на Олимпийские игры. Однако в сборной неспокойно: ситуация с коронавирусом всё больше вызывает тревогу, хотя сообщение об отрицательных тестах накануне вылета должно вселять оптимизм. Но ввиду последних событий кажется, что на сборах в Красноярске никто толком не контролирует происходящее. А странные высказывания представителя федерации Александра Когана и двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой подливают ещё больше масла в огонь.

Что ждёт наших спортсменов в Пекине — настоящая загадка.

«Все должны вылететь на Олимпийские игры»

Выходные для любителей фигурного катания начались с тревожных новостей: появилась информация, что положительные тесты на коронавирус сдали хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и гендиректор ФФККР Александр Коган. Известие быстро опровергли, но осадочек остался. Дыма-то без огня не бывает. Да ещё и сообщение, что болезнь протекает у них бессимптомно, напугало: неизвестно, сколько контактов со спортсменами могло произойти, когда ничто не выдаёт возможное заражение. А полагаться, что на сборах в Красноярске максимально соблюдаются все необходимые меры безопасности, не приходится. Пока не появились первые положительные тесты (у запасного в танцах на льду Егора Базина, его тренера Дениса Самохина и специалиста по ОФП из группы Мишина Егора Челошкина) «пузыря» там фактически не было. Ждали, когда грянет гром. А теперь, значит, всё в порядке?

«У нас в сборной всё в порядке. И у Когана, и у Глейхенгауза. 1 февраля все должны вылететь на Олимпийские игры», — сказала пресс-атташе федерации Ольга Ермолина в беседе с «Чемпионатом».

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Это «у нас всё в порядке» — больше напоминает успокоительное перед ударом. Или попытку взять отсрочку в надежде, что тесты окажутся ложными. Хорошо, если всё это действительно было ошибкой. Но почему тогда чётко не сказать, что сдали один тест положительный, а второй — отрицательный? Вместо этого странное высказывание Когана про ложноположительные тесты.

«Все сдают тесты в ежедневном режиме, и, к сожалению, даже от ложноположительных, как и ложноотрицательных, тестов никто не застрахован», — цитируют Когана в «РБК Спорт».

Вроде звучит обнадеживающе, но выдохнуть не получается. В сообщении федерации о заключительных тестах на COVID-19 перед вылетом в Пекин говорится только об отрицательных тестах у фигуристов. Про тренеров и официальных лиц — ни слова.

Странные намёки Ирины Слуцкой

Воскресные намёки Ирины Слуцкой о новых случаях коронавируса в сборной, к счастью, не подтвердились. Все спортсмены 31 января сдали отрицательные тесты. Но, вероятно, у кого-то мог быть тот самый ложноположительный тест. Или тесты, если судить по тому, что написала Слуцкая в своём «инстаграме».

«Только что узнала, что у членов сборной России начали находить COVID-19, при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 4 дня. Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тесты ложные!

Очень желаю всей нашей команде здоровья и успешных прокатов! Мы достойны победы!

Друзья, надеюсь, что вы не болеете! Берегите, пожалуйста, себя и своих близких в наше нелегкое время», – написала Слуцкая.

К посту двукратная чемпионка мира прикрепила фотографию с изображением Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Естественно, это вызвало настолько бурную реакцию в комментариях, что Слуцкая вскоре их закрыла. Рассказывать подробности журналистам она также отказалась. Можно подумать, что вся её паника не имела под собой никаких оснований или она слишком поздно узнала о заражении того же Базина — опоздала с новостями. Но опровержений на её слова ни от кого не последовало. «У нас всё в порядке» федерация повторять не стала. Значит, в порядке на это раз не было? Кого-то подозревали?

Была ли фотография наших девочек в посте у Слуцкой жирным намёком? Или она разместила её просто для привлечения внимания? На фоне новости о коронавирусе у Глейхенгауза за наших одиночниц стало реально тревожно. Даже с ложноположительным тестом рисковать сейчас нельзя. Остаётся надеяться, что Даниил на всех тренировках был в маске и не контактировал ни с кем за пределами льда.

Загадочная история с тестами в сборной

Вообще со всеми этими тестами на сборах в Красноярске происходит что-то странное. 25 января у Егора Базина, выступающего в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, и его тренера Дениса Самохина обнаружили коронавирус, а спустя пять дней они уже снова вышли на лёд. В честь этого радостного события Базин даже опубликовал новый пост в своём «инстаграме» и прикрепил фото с тренировки.

«В отличном настроении в морозном Красноярске работаем с Елизаветой Худайбердиевой и Денисом Самохиным и стараемся стать лучшей версией себя», – написал Базин.

О том, что они выздоровели или у них тоже были ложноположительные тесты, Базин не упомянул. Но если первый тест был ложный, то почему было сразу не успокоить болельщиков? Да и федерация могла бы сама об этом сообщить. А если они так быстро выздоровели, то всё равно рано их выпустили на каток. Лучше перестраховаться, Базин с Худайбердиевой в запасе, нужно максимально обезопасить основной состав. Зачем этот дополнительный риск? И как так получилось, что Базин и Самохин выздоровели одновременно? Или все положительные тесты в нашей сборной априори ложные? За исключением Коляды, разумеется.

Похоже, никакого контроля ситуации у нашей федерации нет. К безопасности фигуристов на сборах относятся не слишком серьёзно. Остаётся надежда, что хотя бы при перелёте в Пекин будут стараться лучше. Рассчитывать, что отрицательные тесты в Красноярске автоматически защитят от положительных тестов в Пекине – наивно. Там подстраиваться ни под кого не будут, а «пузырь» будет «пузырём» без привычных и удобных лазеек.