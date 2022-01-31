«Таких жестких тестов я не сдавал». Колонка тренера сборной России о закулисье Олимпиады

Автор «Олимпийского блога» — тренер сборной России Сергей Турышев. Он расскажет и покажет то, что нельзя увидеть в телетрансляции. Вас ждёт много интересных подробностей и крутых наблюдений о жизни олимпийской сборной. Читайте первую серию и не пропустите следующие. На «Чемпионате» выходит первый текст из серии материалов о том, как лыжники сражаются за медали Игр в Пекине.. Он расскажет и покажет то, что нельзя увидеть в телетрансляции. Вас ждёт много интересных подробностей и крутых наблюдений о жизни олимпийской сборной. Читайте первую серию и не пропустите следующие.

«Российские лыжники сочувствуют соперникам»

Мы добрались до Пекина практически в полном составе – и это самое главное, как показывают последние события. На месте все: спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты и сервисёры. Не хватает только Елены Валерьевны Вяльбе, но она прилетит чуть позже. А также чуть позже присоединятся к команде Юрий Викторович Бородавко и Саша Терентьев.

Норвежцы вот соблюдали все меры безопасности и всё равно пострадали. Печально, что сильные спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде или прилетят только на одну гонку. Сложно представить, как четыре года ты пашешь ради того, чтобы пробежать в главном старте в карьере, а потом всё решается результатом теста за три-четыре дня до вылета! Это ужасно и обидно! Все российские лыжники сочувствуют нашим соперникам. Уверены, они испытывали бы то же самое, если бы не дай бог что-то случилось в сборной России – мы все большая спортивная семья. Соревноваться хочется с сильнейшими.

Последний тренировочный сбор команда проводила в Италии. Мы жили на высоте 2000 метров, тренироваться спускались на 1700-1800 метров. Выполнили абсолютно все намеченные планы в полном объёме. За время сбора провели несколько контрольных стартов. К сожалению, не получилось съездить на соревнования – этапы Кубка мира отменили, а на этапы Континентального Кубка мы сами решили не выезжать из-за ситуации с распространением коронавируса.

Мы провели на сборе 24 дня, и всё это время стояла великолепная солнечная погода, небольшой морозец. Я даже не знаю, могут ли быть более идеальные условия для работы.

Фото: Из личного архива Сергея Турышева

«У меня аж искры из глаз полетели»

Чтобы добраться до Китая, нам потребовалось заполнить кучу требуемых документов в специальном приложении, не пропустить ничего – результаты тестов, аккредитация, сертификаты о вакцинации, паспорта и билеты, заполнить таможенную декларацию, которая наполовину на английском, а наполовину на китайском – но ведь то же самое у всех, кто уже прилетел или только собирается на Олимпиаду.

Немножко муторно, но по факту нужно просто аккуратно всё сделать, а потом только QR-коды показываешь, и всё. В Милане быстро сели в самолёт и полетели. Мы летели бортом «Китайских авиалиний», и там все стюардессы в костюмах космонавтов. Как они выдерживают такое во время длительных перелётов?

Прилетели, приземлились примерно в 9:40 по времени Пекина, а до Олимпийской деревни добрались только в 17:30 или чуть позже. Часа три мы затратили на то, чтобы пройти все проверки, досмотры. Внимательно смотрят все тесты, аккредитации. Наверное, четыре или пять досмотров было в общей сложности. Да организаторы ещё какую-то свою схему придумали для вызова пассажиров из самолёта. Мы потом поняли, что сначала вызывали биатлонистов из каких-то сборных, которые летели с нами из Милана. Видимо, это связано с тем, что нужно было проверить все документы на оружие.

Плюс тест в аэропорту – это испытание. Про себя могу сказать, что таких жёстких тестов я не сдавал. Глубоко засунули палочку в нос, а потом ещё два или три раза постучали по ней! У меня аж искры из глаз полетели. Это очень неприятно. Я понимаю, что всё ради безопасности, но можно, наверное, как-то поаккуратнее. Все в аэропорту тоже в скафандрах этих, однако когда ты выходишь из терминала на улицу, то там уже все одеты обычно, просто в масках.

«С логистикой пока не всё гладко»

Пока мы сидели в самолёте, в Пекин прибыл борт «Аэрофлота» из Москвы. Так оттуда все пассажиры выгрузились быстрее, чем мы. Встретили нас с табличками со смешными именами. Да все уже, наверное, видели эти фотографии в соцсетях у Юли Ступак. А таблички китайцы держали не просто так, им что-то не понравилось в нашем багаже, и нас попросили дать объяснения. Когда у Сергея Устюгова просветили тубус с лыжными палками, спросили, что это вообще такое? Ребята, у вас зимняя Олимпиада проходит, а вы не понимаете? Пришлось даже тубус распаковать и показать палки, и тогда услышали – ах, извините, всё хорошо. Некоторые вещи для них в диковинку, не все те, кто привлечён к работе на Олимпиаде, связаны со спортом.

По Китаю нас повозили, конечно. До горного кластера около 200 км, а ехали мы около шести часов, останавливались несколько раз. Мы выехали на полчаса раньше, чем те, кто прилетел «Аэрофлотом», а прибыли на место на час позже. Ну и как только заселились в деревню, нас по номерам на карантин до полуночи закрыли, поскольку ждали результатов теста. Как-то с логистикой не всё гладко пока. Надеемся, что те, кто будет прилетать позже, с таким длительным ожиданием не столкнутся.

Условия для проживания нормальные. При заселении нам принесли еду из KFC, поскольку в столовую ещё нельзя было спускаться. На утро уже пошли на завтрак. Кормят неплохо, есть из чего выбрать. Вышли на улицу – сильный ветер, небольшой снег. Ещё от ветра он поднимается. Снег здесь в виде муки. Такое ощущение, что снег не с неба падает, а его специально где-то готовят и набрасывают ровным слоем.

О том, как по такому снегу ездить, какие особенности, о трассах, ну и о том, что ещё будет интересного, расскажу в следующий раз.