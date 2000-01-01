Людмила Белякова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Может, в женский хоккей и стоит добавить силовые приёмы, но не думаю, что все девочки будут к этому готовы. До 19 лет я играла с парнями и знаю, что такое жёсткий силовой хоккей. Проблема в том, что для меня это приемлемо, но для многих других – нет»

Белякова — о разнице между мужским и женским хоккеем