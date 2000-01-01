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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
Бронзовый призёр ЧМ-2013, 2016. Обладательница золота Универсиады-2015, 2017. Играет за клуб «Торнадо» (Москва).
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Белякова начала заниматься хоккеем в Москве
Белякова начала заниматься хоккеем в Москве
Людмиле было 7 лет, на лёд её потянуло, потому что хоккеем занимались отец и старший брат. Её первый тренер — Михаил Самохин. В основную сборную России впервые была вызвана в возрасте 15 лет и 2 недель.
Факт: первая за океаном
Факт: первая за океаном
Белякова — первая из российских хоккеисток подписала контракт с клубом Национальной женской хоккейной лигой (NWHL) — «Нью-Йорк Риветерс». Впрочем, там она провела один сезон — 2015/2016.
«Может, в женский хоккей и стоит добавить силовые приёмы, но не думаю, что все девочки будут к этому готовы. До 19 лет я играла с парнями и знаю, что такое жёсткий силовой хоккей. Проблема в том, что для меня это приемлемо, но для многих других – нет»
«Может, в женский хоккей и стоит добавить силовые приёмы, но не думаю, что все девочки будут к этому готовы. До 19 лет я играла с парнями и знаю, что такое жёсткий силовой хоккей. Проблема в том, что для меня это приемлемо, но для многих других – нет»
Белякова — о разнице между мужским и женским хоккеем
Людмила Белякова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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