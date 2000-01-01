Александра Вафина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающая
Дважды обладательница бронзы чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная победительница Универсиады (2015, 2017). Бронзовый призёр чемпионата России в составе челябинского «Факела» (2011) и лучший бомбардир клуба за всю историю. Победитель ЖХЛ (2018). Бронзовый призер ЖХЛ-2018/2019. Играет за клуб «Динамо-Нева».
Вафина начала заниматься хоккеем в Усть-Каменогорске, Казахстан
Туда она переехала из Алма-Аты. В СДЮШОР «Торпедо» её тренировала в том числе мама Любовь Вафина.
Факт: играла с мамой в одном клубе
Любовь Вафина — бывшая фигуристка. Выступала на Олимпиаде-2002 за сборную Казахстана. Позже она оказалась в хоккее и с 2005 года играла за челябинский «Факел». С 2008 по 2011 год в команде был дуэт матери и дочери Вафиных.
«Мы готовы, мы здоровы, мы едем в Китай за медалями. Это ни для кого не секрет. Понятно, что сборные США и Канады — это сильнейшие команды, но мы не снимаем с себя ответственности и будем биться с ними. Это же Олимпиада, где всё может случиться»
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