Александра Вафина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Мы готовы, мы здоровы, мы едем в Китай за медалями. Это ни для кого не секрет. Понятно, что сборные США и Канады — это сильнейшие команды, но мы не снимаем с себя ответственности и будем биться с ними. Это же Олимпиада, где всё может случиться»

Вафина — о цели на Пекин