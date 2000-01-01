Елена Дергачёва, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Дергачёва начала заниматься хоккеем в шесть лет в Москве

Изначально следила за тренировками своего брата, но позже попробовала сама, начав играть в хоккей с шести лет в дворовой команде «Аэропорт». В 2006 году перешла в столичную школу «Белые медведи», играя с юниорами на два года моложе.