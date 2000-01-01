Елена Дергачёва, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающая
Победитель ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017) и чемпионата России (2014/2015). Серебряный призёр ЖХЛ (2017/2018). Бронзовый призёр чемпионатов мира (2013, 2016). Чемпионка Универсиады (2015). Играет за клуб «Торнадо».
Дергачёва начала заниматься хоккеем в шесть лет в Москве
Изначально следила за тренировками своего брата, но позже попробовала сама, начав играть в хоккей с шести лет в дворовой команде «Аэропорт». В 2006 году перешла в столичную школу «Белые медведи», играя с юниорами на два года моложе.
Факт: талисман Елены — игрушечная обезьянка
«Всегда вожу её с собой на соревнования и сборы и без неё не засыпаю, хотя уже взрослая. Девчонки говорят, что у неё глаза точь-в-точь как у меня».
«Успела поиграть за команду мальчиков 1997 года. Меня в команде все поддерживали, и мне было комфортно. Правда, были случаи, когда мальчикам не нравилось, что против них играет девчонка, и меня даже били. Но ребята из моей команды всегда заступались за меня»
Дергачёва — об игре с мальчиками
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