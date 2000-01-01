Екатерина Добродеева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
С 16 лет выступает за красноярский клуб «Бирюса», последние четыре года является ассистентом капитана. В составе сборной России Добродеева дважды становилась бронзовым призёром чемпионата мира среди юниорок (2015, 2017), а также выигрывала золото Универсиады (2019).
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Добродеева начала заниматься хоккеем в Хабаровском крае
Добродеева начала заниматься хоккеем в Хабаровском крае
В местную секцию девочку привёл отец в 2007 году. Через некоторое время она перешла в детскую команду мальчиков «Амур». Там её и заметили в тренерском штабе сборной России.
Факт: хотела бросить хоккей после первой тренировки
Факт: хотела бросить хоккей после первой тренировки
Увидела себя в зеркале в громоздкой форме, разревелась и сказала, что больше никогда её не наденет. Родители и тренер уговорили дать хоккею ещё один шанс.
«Когда пришла к мальчикам, сразу поняла, что они играют намного сильнее девочек и что надо продолжать заниматься с ними, стремиться стать такой же, как они»
«Когда пришла к мальчикам, сразу поняла, что они играют намного сильнее девочек и что надо продолжать заниматься с ними, стремиться стать такой же, как они»
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