Вероника Коржакова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Пацанам не нравилось, что мы в их команде играем. Особенно если мы играли в первых звеньях. Они же мальчики! А тут какая-то девочка пришла. Помню, и родители их бесились, типа: «Почему это наш сын сидит, а какая-то девчонка играет? Что за беспредел?»

Коржакова — о хоккейном детстве