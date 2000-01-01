Вероника Коржакова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
В 15 лет уехала одна в Уфу по приглашению женской команды «Агидель», где выступает и сейчас. Дважды становилась чемпионкой России, в составе сборной завоевала бронзу чемпионата мира среди юниорок (2020).
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Коржакова начала заниматься хоккеем в Челябинске
Коржакова начала заниматься хоккеем в Челябинске
Девочка наблюдала за старшим братом, который играл в хоккей, и в три года попросила и её поставить на коньки. Занималась в разных школах Челябинска.
Факт: в детстве не следила за женским хоккеем
Факт: в детстве не следила за женским хоккеем
Потому что до перехода в «Агидель» играла исключительно в командах мальчиков.
«Пацанам не нравилось, что мы в их команде играем. Особенно если мы играли в первых звеньях. Они же мальчики! А тут какая-то девочка пришла. Помню, и родители их бесились, типа: «Почему это наш сын сидит, а какая-то девчонка играет? Что за беспредел?»
«Пацанам не нравилось, что мы в их команде играем. Особенно если мы играли в первых звеньях. Они же мальчики! А тут какая-то девочка пришла. Помню, и родители их бесились, типа: «Почему это наш сын сидит, а какая-то девчонка играет? Что за беспредел?»
Коржакова — о хоккейном детстве
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