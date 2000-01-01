Вид спорта: хоккей, защитник
Двукратный чемпион России (2011/2012, 2012/2013), двукратный серебряный призёр ЧР (2013/2014, 2014/2015), бронзовый призёр ЖХЛ (2016/2017, 2017/2018). Трёхкратный чемпион КЕЧ (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), бронзовый призёр ЧМ-2016. Играет за клуб «Динамо-Нева».
Николаева начала заниматься хоккеем в Балаково
Воспитанница балаковского тренера Владимира Кулакова. С 2011 по 2015 год выступала за женский хоккейный клуб «Торнадо».
Факт: её и знаменитого хоккеиста Дмитрия Кугрышева воспитал один тренер
В благодарность за спортивную науку нападающий Дмитрий Кугрышев подарил любимому тренеру Владимиру Кулакову — он же тренер Екатерины Николаевой — автомобиль.
«Я очень скучаю по своему родному городу Балаково, – признаётся девушка, – часто вспоминаю, как тренировалась с мальчишками на стадионе. Они меня никогда не обижали, сразу признали за свою!»
Николаева — о том, как обучалась хоккею с мальчишками
Екатерина Николаева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
Илона Маркова
Виктория Кулишова
Вероника Коржакова
Фануза Кадирова
Екатерина Добродеева
Елена Дергачёва
Диана Фархутдинова
Дарья Гредзен
Ангелина Гончаренко
Александра Вафина
Оксана Братищева
Полина Болгарева
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