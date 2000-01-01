Екатерина Николаева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я очень скучаю по своему родному городу Балаково, – признаётся девушка, – часто вспоминаю, как тренировалась с мальчишками на стадионе. Они меня никогда не обижали, сразу признали за свою!»

Николаева — о том, как обучалась хоккею с мальчишками