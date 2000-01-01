Мария Печникова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Клюшка с детства заменила мне куклу. Но иначе, наверное, и быть не могло: у меня все в семье хоккеисты. Мама с папой работали в школе «Ижсталь». В хоккейной школе занимался брат Максим, который старше на пять лет. С подачи Макса я и увлеклась этой игрой»

Печникова — о том, как клюшка заменила ей куклу