Мария Печникова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, защитник
Трёхкратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), чемпион России СКИФа (2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021), серебряный призёр ЧР (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), победитель КЕЧ (2015), серебряный призёр КЕЧ (2010/2011). Играет за клуб «Агидель».
Печникова начала заниматься хоккеем в Ижевске
Воспитанница хоккейной школы Ижевска («Ижсталь»). Сразу проявила задатки будущей профессиональной и целеустремлённой спортсменки, что позднее сказалось на результатах во время выступления Марии за СКИФ.
Факт: любит гулять и играть в приставку. Любимый игрок — Дмитрий Орлов
Неудивительно, что Марии нравится игра одноклубника Александра Овечкина. Орлов — один из лучших российских защитников. Печникова явно берёт с него пример.
«Клюшка с детства заменила мне куклу. Но иначе, наверное, и быть не могло: у меня все в семье хоккеисты. Мама с папой работали в школе «Ижсталь». В хоккейной школе занимался брат Максим, который старше на пять лет. С подачи Макса я и увлеклась этой игрой»
Печникова — о том, как клюшка заменила ей куклу
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