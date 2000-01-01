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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Серебряный призёр чемпионата России (2019/2020) и бронзовый призёр ЖХЛ (2019/2020), бронзовый призер молодёжного чемпионата мира — 2017. Играет за «Торнадо».
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Савонина начала заниматься хоккеем в 7 лет в Электростали
Савонина начала заниматься хоккеем в 7 лет в Электростали
Пришла в хоккей в 7 лет в Электростали. Её отец и брат в своё время тоже занимались хоккеем, причём последний дошёл до «СКА-Карелии» в ВХЛ, но в 20 лет завершил карьеру из-за травмы и стал тренером.
Факт: стала первой в Электростали девочкой, зачисленной в СДЮСШОР по хоккею с шайбой
Факт: стала первой в Электростали девочкой, зачисленной в СДЮСШОР по хоккею с шайбой
Первым тренером юной спортсменки, зачисленной в группу ребят 2002 года рождения, стал заслуженный тренер России Валерий Мериоя; в августе 2016 года была переведена в старшую группу к Олегу Минакову.
«В Уфе мне предлагали хороший контракт, тем не менее выбрала Подмосковье. В 16 лет нужно думать в первую очередь об игре, а не о деньгах. На данном этапе карьеры, чтобы расти в мастерстве, «Торнадо» — лучший вариант»
«В Уфе мне предлагали хороший контракт, тем не менее выбрала Подмосковье. В 16 лет нужно думать в первую очередь об игре, а не о деньгах. На данном этапе карьеры, чтобы расти в мастерстве, «Торнадо» — лучший вариант»
Савонина — о приоритетах в карьере
Анна Савонина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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