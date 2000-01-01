Вид спорта: хоккей, защитник
Бронзовый призёр чемпионата ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021). Бронзовый призер молодёжного ЧМ — 2017. Победитель КЕ среди юниорок до 16 лет (2017). Победитель первенства России до 18 лет (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). Играет за клуб СКИФ.
Проворова начала заниматься хоккеем в Нижнем Новгороде
Пришла в хоккей после того, как увидела по телевизору игру команды СКИФ – сразу захотелось тоже попробовать.
Факт: родной брат-двойняшка тоже занимался хоккеем
Пошла в секцию ДЮСШ «Торпедо» годом младше, после занятий в которой вскоре позвали играть за СКИФ.
«Всё зависит только от нас!»
Проворова — о девизе команды
Елена Проворова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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