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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
Неоспоримый лидер сборной России. Выигрывала бронзу ЧМ (2013, 2016), дважды становилась победителем Универсиады (2015, 2017). Четырёхкратная чемпионка России (в 2014 году со СКИФом, в 2018-м, 2019-м и 2021-м — с «Агиделью»), признавалась самым ценным игроком как регулярного чемпионата (2018), так и плей-офф (2021).
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Сосина начала заниматься хоккеем в Альметьевске
Сосина начала заниматься хоккеем в Альметьевске
В детстве Ольга перепробовала разные виды спорта — футбол, баскетбол, бег, но довольно быстро всё бросала. Затянул только хоккей.
Факт: целую зиму чистила лёд от снега, чтобы её взяли в детскую команду
Факт: целую зиму чистила лёд от снега, чтобы её взяли в детскую команду
В семь лет Сосина загорелась хоккеем, но девочку брать к мальчишкам не хотели. Пришлось доказывать своё право быть в команде.
«Будем выкладываться в каждом матче, будем стараться показать максимальный результат и то, что мы наработали за четыре года. Самое главное на Олимпиаде — это медали. Ради чего тогда мы туда едем?»
«Будем выкладываться в каждом матче, будем стараться показать максимальный результат и то, что мы наработали за четыре года. Самое главное на Олимпиаде — это медали. Ради чего тогда мы туда едем?»
Сосина — о цели в Пекине
Ольга Сосина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
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Екатерина Николаева
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Вероника Коржакова
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Фануза Кадирова
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Екатерина Добродеева
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Елена Дергачёва
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Диана Фархутдинова
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Ангелина Гончаренко
Ангелина Гончаренко
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