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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
Чемпион ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017), чемпион России (2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), серебряный призёр чемпионата ЖХЛ (2017/2018). Серебряный призёр чемпионата России (2019/2020) и бронзовый призёр ЖХЛ (2019/2020). Чемпионка Универсиады (2015, 2017, 2019). Всю карьеру играет в клубе «Торнадо».
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Шохина начала заниматься хоккеем в 6 лет после подарка от Деда Мороза
Шохина начала заниматься хоккеем в 6 лет после подарка от Деда Мороза
Девочка начала играть в хоккей в 6 лет, в родном посёлке Новосиньково, после того как Дед Мороз подарил ей на Новый год коньки. В 8 лет перешла в хоккейную школу «Дмитров», где тренировалась в команде мальчиков.
Факт: выбрана капитаном сборной России на Олимпиаде-2022
Факт: выбрана капитаном сборной России на Олимпиаде-2022
Об этом сообщил главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико за неделю до старта соревнований в Пекине.
«Эта Олимпиада похожа на «Игру в кальмара», когда люди выбывают один за другим. Мы с девчонками в сборной это как раз обсуждали»
«Эта Олимпиада похожа на «Игру в кальмара», когда люди выбывают один за другим. Мы с девчонками в сборной это как раз обсуждали»
Шохина — о сравнении с поп-культурой
Анна Шохина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Анна Шибанова
Анна Шибанова
Ольга Сосина
Ольга Сосина
Елена Проворова
Елена Проворова
Мария Сорокина
Мария Сорокина
Анна Савонина
Анна Савонина
Нина Пирогова
Нина Пирогова
Валерия Павлова
Валерия Павлова
Мария Печникова
Мария Печникова
Екатерина Николаева
Екатерина Николаева
Илона Маркова
Илона Маркова
Виктория Кулишова
Виктория Кулишова
Вероника Коржакова
Вероника Коржакова
Фануза Кадирова
Фануза Кадирова
Екатерина Добродеева
Екатерина Добродеева
Елена Дергачёва
Елена Дергачёва
Диана Фархутдинова
Диана Фархутдинова
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