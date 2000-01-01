Вид спорта: хоккей, нападающая
Чемпион ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017), чемпион России (2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), серебряный призёр чемпионата ЖХЛ (2017/2018). Серебряный призёр чемпионата России (2019/2020) и бронзовый призёр ЖХЛ (2019/2020). Чемпионка Универсиады (2015, 2017, 2019). Всю карьеру играет в клубе «Торнадо».
Шохина начала заниматься хоккеем в 6 лет после подарка от Деда Мороза
Девочка начала играть в хоккей в 6 лет, в родном посёлке Новосиньково, после того как Дед Мороз подарил ей на Новый год коньки. В 8 лет перешла в хоккейную школу «Дмитров», где тренировалась в команде мальчиков.
Факт: выбрана капитаном сборной России на Олимпиаде-2022
Об этом сообщил главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико за неделю до старта соревнований в Пекине.
«Эта Олимпиада похожа на «Игру в кальмара», когда люди выбывают один за другим. Мы с девчонками в сборной это как раз обсуждали»
Шохина — о сравнении с поп-культурой
Анна Шохина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022