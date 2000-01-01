Анна Шохина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Шохина начала заниматься хоккеем в 6 лет после подарка от Деда Мороза

Девочка начала играть в хоккей в 6 лет, в родном посёлке Новосиньково, после того как Дед Мороз подарил ей на Новый год коньки. В 8 лет перешла в хоккейную школу «Дмитров», где тренировалась в команде мальчиков.