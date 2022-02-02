Как влюбиться в кёрлинг? Гид по олимпийским видам спорта

Перед Олимпиадой в Пекине мы запускаем спецпроект «Понятные Игры: гид по зимним видам спорта». В серии материалов мы расскажем о том, почему нужно следить за нехайповыми видами и как разобраться в популярных.

Главное, что надо знать о кёрлинге

Есть площадка: прямоугольное поле, покрытое льдом. Его длина — 45,72 метра. На поле — мишень, которая называется «дом». Туда игроки направляют скользящий гранитный снаряд весом около 20 килограмм (он же «камень»).

Игра длится 10 периодов — они называются эндами. Всего игра длится около 2,5 часа. В каждом энде команды бросают по 8 камней.



Бросающий игрок начинает движение камня, а партнёры поправляют траекторию, натирая лед при помощи щеток. Эта самая известная часть кёрлинга называется свипование или свипинг.



В матче соревнуются команды по четыре человека, среди них есть капитан (скип) и вице-капитан. Все игроки осуществляют броски, а капитан определяет тактику команды на игру и задаёт вектор броска.



Цель команды — завести камень в центр «дома» (мишени). Или, в зависимости от тактики, выбить из зачётной зоны камни соперников.



В подсчёте очков после сыгранного энда учитываются только камни внутри мишени. Энд (раунд) выигрывает та команда, чей камень оказался ближе к центру. За каждый такой камень даётся один балл. По итогам десяти эндов считаются набранные командами очки.



На Олимпийских играх проводят мужские соревнования, женские и в смешанных парах.

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Какие тонкости в правилах кёрлинга

Финальный бросок камня в энде намного важнее первого. Поэтому капитаны перед началом игры определяют того, кому достанется последнее выполнение броска в стартовом энде при помощи «тестовых бросков».



В остальных это право отдается проигравшей предыдущий период команде. Если в энде фиксируется ничья (ни один из камней не остался в мишени), то право последнего броска остается у той же команды.



Тестовый бросок осуществляют капитаны команд: чей камень оказался ближе к центру, тот и победил.

Бросающий игрок начинает движение камня от стартовой линии и должен отпустить ручку при пересечении специальной линии — hogline. Если игрок не отпустит камень за этой линией, то снаряд удалят с поля.



Игроки могут свиповать не только свой камень, но и камень соперника. Однако тут есть ограничения: можно начать натирать лёд только после специальной метки teeline в середине дома, чтобы камень конкурентов оказался подальше от центра мишени.



Если по итогам матча команды набрали равное количество очков, то назначается экстра-энд.

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То есть всё дело в том, кто лучше натирает щётками лёд?

И да, и нет. Прежде всего, важна тактика. Но реализовать задуманное без активного «Три! Три! Три!» невозможно. Энергозатраты всё равно существенные, участвуют все группы мышц. Играть приходится долго, постоянно сгибаться-разгибаться, бросать камень и активно тереть лёд.



«В кёрлинге важны физическая подготовка и выносливость. Обратные утверждения — стереотипы, — считает Дмитрий Свищёв, президент Федерации кёрлинга России. — Как правило, турниры длятся неделю. В день спортсмен проводит на льду много часов, это большая как физическая, так и умственная нагрузка, поэтому спортсмен должен быть хорошо подготовлен. Это одна из самых сложных и интересных игр в мире».

Формат смешанных пар

С 2018 года соревнование смешанных пар добавилось в программу Олимпийских игр. Тут немного другой формат: там всего два игрока, который выполняют роли скипа и свипа (бросающего и того, кто натирает лед).



В этом турнире матч короче: 8 эндов, в каждом из которых по 5 бросков. Правила тоже немного отличаются. Перед началом энда в поле устанавливается по одному стационарному камню в разных зонах — один в мишени, другой перед ней. Решение о том, где будут размещаться эти камни, принимает команда, проигравшая предыдущий энд.

Российская команда, впрочем, на Играх-2022 в смешанных парах участвовать не будет.

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Почему кёрлинг — это круто

Кёрлинг прозвали шахматами на льду, потому что здесь надо думать. Всё решает заранее продуманная тактика, а не только физические данные спортсменов.



Например, команда может запустить один камень в центр мишени, а остальными закрыть его от снарядов соперника. Или пустить бросок в аут, чтобы заработать ничью и сохранить финальный бросок в следующем энде за собой. Как мы помним, он решающий.



«Когда ты понимаешь правила, то осознаёшь, насколько это хитроумная игра и как много в ней нюансов, — говорит Дмитрий. — Это долгая игра, однако сейчас она становится более динамичной и агрессивной. Если понять правила, то оторваться действительно невозможно. Или внимательно слушайте комментаторов: в этом году соревнования прокомментируют известные российские кёрлингистки — Анна Сидорова и Екатерина Галкина».

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Кёрлинг — про уважение

Если вы дикому противостоянию предпочитаете более спокойные развлечения, вам точно нужно обратить внимание на кёрлинг. Спортсмены здесь относятся друг к другу с максимальным уважением. Есть даже Curling Spirit — «дух» кёрлинга. Игроки не нарушают правила и не радуются ошибкам соперников.



«Даже зрители раньше громко не радовались набранным очкам своей команды. Сейчас немного иначе, — рассказывает Дмитрий Свищёв и проводит экскурс в историю. — Кёрлинг — древняя игра, датой её появления считается 1511 год. Со дна одного из шотландских озер достали камень (снаряд для кёрлинга), на котором была выбита именно эта дата, — рассказывает Дмитрий Свищёв. — В кёрлинг играли люди разных сословий, но между всеми действовали джентльменские соглашения: надо уважительно и доверительно относиться как к своим партнерам, так и к сопернику».

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Кто лучший в кёрлинге, на кого обратить внимание

В рейтинге Всемирной федерации кёрлинга как среди мужских, так и среди женских сборных лидирует Швеция. Женская сборная России на четвёртом месте из 40, а мужская — на 10-м из 53.



Одними из фаворитов много лет остаются сборные Канады, они заработали больше всего золотых олимпийских медалей.

И когда? Какой календарь у сборной России?

2 февраля начнутся соревнования среди смешанных пар. Мужские соревнования по кёрлингу в Пекине стартуют 9 февраля, а женские — на следующий день. Сначала состоится групповой этап, по итогам которого определятся участники полуфиналов. Финал — 20 февраля.

Расписание группового турнира у наших ребят

9 февраля, 15:05 — Мужчины, 1-й тур: США — Россия

10 февраля, 4:05 — Женщины, 1-й тур: Россия — США

10 февраля, 9:05 — Мужчины, 2-й тур: Китай — Россия

11 февраля, 4:05 — Мужчины, 3-й тур: Швейцария — Россия

11 февраля, 09:05 — Женщины, 3-й тур: США — Россия

11 февраля, 15:05 — Мужчины, 4-й тур: Россия — Дания

12 февраля, 4:05 — Женщины, 4-й тур: Южная Корея — Россия

12 февраля, 15:05 — Женщины, 4-й тур: Россия — Япония

13 февраля, 4:05 — Мужчины, 6-й тур: Италия — Россия

14 февраля, 4:05 — Женщины, 7-й тур: Канада — Россия

14 февраля, 9:05 — Мужчины, 8-й тур: Россия — Швеция

14 февраля, 15:05 — Мужчины, 9-й тур: Дания — Россия

15 февраля, 4:05 — Мужчины, 9-й тур: Россия — Норвегия

15 февраля, 9:05 — Женщины, 9-й тур: Китай — Россия

15 февраля, 15:05 — Мужчины, 10-й тур: Россия — Канада

16 февраля, 9:05 — Мужчины, 11-й тур: Великобритания — Россия

16 февраля, 15:05 — Женщины, 11-й тур: Россия — Швеция

17 февраля, 9:05 — Женщины, 12-й тур: Россия — Великобритания

Инфографика — для тех, кто торопится