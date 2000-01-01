Денис Айрапетян, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Айрапетян начал заниматься шорт-треком в Пензе

Денис пришёл в шорт-трек в восемь лет. Первые тренеры – Алексей Буданов и Виктор Григорьев. В 2012 году Айрапетян выиграл бронзу в смешанной эстафете на зимних юношеских ОИ.