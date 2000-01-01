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Денис Айрапетян
Денис Айрапетян
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России.
Айрапетян начал заниматься шорт-треком в Пензе
Айрапетян начал заниматься шорт-треком в Пензе
Денис пришёл в шорт-трек в восемь лет. Первые тренеры – Алексей Буданов и Виктор Григорьев. В 2012 году Айрапетян выиграл бронзу в смешанной эстафете на зимних юношеских ОИ.
Факт: коллекционер🏅
Факт: коллекционер🏅
В сборной России с 2017 года: выиграл семь медалей разной пробы.
«Я тренируюсь шесть дней в неделю по две тренировки в день. Утренняя тренировка и вечерняя, по 6 часов в день»
«Я тренируюсь шесть дней в неделю по две тренировки в день. Утренняя тренировка и вечерняя, по 6 часов в день»
Айрапетян – о своём графике тренировок
Денис Айрапетян, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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