Елена Серёгина, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Из всех забегов на «пятисотке» тяжелее всего дался четвертьфинал – там был длительный перерыв после раскатки. Поначалу нервничала, когда стартовала с более титулованными соперницами, но к четвёртому этапу у меня прибавилось уверенности в себе»

Серёгина – о первой индивидуальной медали в карьере