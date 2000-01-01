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Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Бронзовый призёр Кубка мира, победительница первенства России на дистанции 500 м.
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Серёгина начала заниматься шорт-треком в Рыбинске Ярославской области
Серёгина начала заниматься шорт-треком в Рыбинске Ярославской области
Первые шаги в шорт-треке Елена сделала в школьном возрасте. Серёгина – воспитанница Рыбинской спортшколы олимпийского резерва №4, в 16 лет получила звание мастера спорта.
Факт: нехайповый кумир
Факт: нехайповый кумир
Елена — фанатка творчества американского музыканта и актёра Дилана О′Брайена, известного по ролям в сериале «Волчонок» и фильме «Бегущий в лабиринте».
«Из всех забегов на «пятисотке» тяжелее всего дался четвертьфинал – там был длительный перерыв после раскатки. Поначалу нервничала, когда стартовала с более титулованными соперницами, но к четвёртому этапу у меня прибавилось уверенности в себе»
«Из всех забегов на «пятисотке» тяжелее всего дался четвертьфинал – там был длительный перерыв после раскатки. Поначалу нервничала, когда стартовала с более титулованными соперницами, но к четвёртому этапу у меня прибавилось уверенности в себе»
Серёгина – о первой индивидуальной медали в карьере
Елена Серёгина, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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