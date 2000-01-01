Кто был знаменосцем России на зимних ОИ. Некоторым подобная честь выпадала дважды

Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Советские спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх в 1956 году. Кому выпадала честь нести знамя?
Олег Гончаренко, конькобежный спорт
26 января 1956 года, церемония открытия VII зимних Олимпийских игр (Кортина- д'Ампеццо, Италия). На Играх Гончаренко завоевал бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10 000 м.
Николай Сологубов, хоккей
18 февраля 1960 года, церемония открытия VIII зимней Олимпиады (Скво-Вэлли, штат Калифорния, США). На Играх Сологубов выиграл бронзовую медаль.
Евгений Гришин, конькобежный спорт
29 января 1964 года, церемония открытия IX зимних Олимпийских игр (Инсбрук, Австрия)… На Играх Гришин завоевал серебро на дистанции 500 м.
Виктор Маматов, биатлон
6 февраля 1968 года, церемония открытия X зимней Олимпиады (Гренобль, Франция). Флаг нёс чемпион мира (1967). На Играх Маматов стал обладателем золотой медали в составе эстафетной команды.
Вячеслав Веденин, лыжные гонки
3 февраля 1972 года, церемония открытия XI зимних Олимпийских игр (Саппоро, Япония). На Играх Веденин выиграл золото в индивидуальной гонке на 30 км и в эстафете.
Владислав Третьяк, хоккей
Нёс знамя дважды: в ходе церемонии открытия XII зимней Олимпиады (Инсбрук, Австрия) 4 февраля 1976 года и во время церемонии открытия XIV зимней Олимпиады (Сараево, Югославия, ныне — Босния и Герцеговина) 8 февраля 1984 года. Оба раза Игры заканчивались для Третьяка золотом.
Александр Тихонов, биатлон
13 февраля 1980 года, церемония открытия XIII зимних Олимпийских игр (Лейк- Плэсид, штат Нью-Йорк, США). На Играх Тихонов завоевал золотую медаль в эстафете.
Андрей Букин, фигурное катание
13 февраля 1988 года, церемония открытия XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада). На Играх Букин в паре с Натальей Бестемьяновой выиграл соревнования в спортивных танцах на льду.
Валерий Медведцев, биатлон
8 февраля 1992 года, церемония открытия XVI зимних Олимпийских игр в Альбервиле (Франция). Медведцев стал обладателем серебряной медали в составе эстафетной команды.
Сергей Чепиков, биатлон
12 февраля 1994 года, церемония открытия XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере (Норвегия). Чепиков завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км.
Алексей Прокуроров, лыжные гонки
7 февраля 1998 года в ходе церемонии открытия XVIII зимней Олимпиады (Нагано, Япония), а также 8 февраля 2002 года на церемонии открытия XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк- Сити (штат Юта, США). Медали в обоих случаях взять не удалось.
Дмитрий Дорофеев, конькобежный спорт
10 февраля 2006 года, церемония открытия XX зимней Олимпиады (Турин, Италия). На Играх Дорофеев стал обладателем серебряной медали на дистанции 500 м.
Алексей Морозов, хоккей
12 февраля 2010 года, церемония открытия XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере (Канада). Медали взять на удалось.
Александр Зубков, бобслей
7 февраля 2014 года, церемония открытия XXII зимней Олимпиады (Сочи, Краснодарский край, Россия). Стал обладателем двух золотых медалей, которых позднее был лишён после антидопинговых разбирательств.
Волонтёр МОК
Нейтральный флаг, под которым 9 февраля 2018 года на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея) вышла команда олимпийских атлетов из России, нёс волонтёр, назначенный оргкомитетом соревнований.
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ. Некоторым подобная честь выпадала дважды