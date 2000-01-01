Вид спорта: фристайл
Бронзовый призёр первенства мира 2021 года, участница чемпионата мира и этапов Кубка мира, победитель и призёр этапов Кубка России.
Пантюхова начала заниматься фристайлом в Ярославле
В детстве Есения занималсь акробатикой. Затем тройка, в которой она тренировалась, распалась, и Пантюхова ушла во фристайл.
Факт: молодость и фристайл!
Едет на Олимпиаду-2022 в возрасте 16 лет.
«Переломным моментом в спорте у меня была травма плеча. После этого сложно обратно вернуться к той же форме, моральному состоянию. Но поддержка тренера и родителей очень помогла мне»
Пантюхова – о переломном моменте в спорте
Есения Пантюхова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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