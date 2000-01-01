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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Бронзовый призёр первенства мира 2021 года, участница чемпионата мира и этапов Кубка мира, победитель и призёр этапов Кубка России.
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Пантюхова начала заниматься фристайлом в Ярославле
Пантюхова начала заниматься фристайлом в Ярославле
В детстве Есения занималсь акробатикой. Затем тройка, в которой она тренировалась, распалась, и Пантюхова ушла во фристайл.
Факт: молодость и фристайл!
Факт: молодость и фристайл!
Едет на Олимпиаду-2022 в возрасте 16 лет.
«Переломным моментом в спорте у меня была травма плеча. После этого сложно обратно вернуться к той же форме, моральному состоянию. Но поддержка тренера и родителей очень помогла мне»
«Переломным моментом в спорте у меня была травма плеча. После этого сложно обратно вернуться к той же форме, моральному состоянию. Но поддержка тренера и родителей очень помогла мне»
Пантюхова – о переломном моменте в спорте
Есения Пантюхова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
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Софья Просвирнова
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Елена Серёгина
Елена Серёгина
Денис Айрапетян
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Константин Ивлиев
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Семён Елистратов
Семён Елистратов
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
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Анна Шохина
Анна Шибанова
Анна Шибанова
Ольга Сосина
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Елена Проворова
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Мария Сорокина
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Анна Савонина
Анна Савонина
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