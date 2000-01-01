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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Серебряный призёр чемпионата мира, чемпионка мира среди юниоров, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.
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Лазаренко начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край
Лазаренко начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край
В детстве Виктория ходила в секцию горных лыж. Её отец – Сергей Лазаренко – тренер по фристайлу. Девушке нетяжело было освоить новый вид спорта. Лазаренко выступает за СДЮСШОР «Огонек» им. Л. Постникова.
Факт: ранний дебют
Факт: ранний дебют
В сезоне-2019/2020 Смирнова начала выступать на Кубке мира. Сейчас Лазаренко 18 лет.
«Про фристайл я узнала достаточно рано, сама не зная, что это. В раннем возрасте ездила по сборам и соревнованиям с родителями. Мама была спортсменкой, папа — и спортсменом, и тренером. Полностью я узнала об этом виде спорте от папы, когда он взял меня на очередную тренировку»
«Про фристайл я узнала достаточно рано, сама не зная, что это. В раннем возрасте ездила по сборам и соревнованиям с родителями. Мама была спортсменкой, папа — и спортсменом, и тренером. Полностью я узнала об этом виде спорте от папы, когда он взял меня на очередную тренировку»
Лазаренко – о том, как попала во фристайл
Виктория Лазаренко, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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