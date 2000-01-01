Виктория Лазаренко, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Про фристайл я узнала достаточно рано, сама не зная, что это. В раннем возрасте ездила по сборам и соревнованиям с родителями. Мама была спортсменкой, папа — и спортсменом, и тренером. Полностью я узнала об этом виде спорте от папы, когда он взял меня на очередную тренировку»

Лазаренко – о том, как попала во фристайл