Вид спорта: фристайл
Чемпионка России, призёр чемпионата мира, победитель этапов Кубка мира, серебряный призёр Универсиады 2017 года.
Первушина начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край
Анастасия выступает за СДЮСШОР «Огонёк», тренируется под руководством Анатолия Зарецких и Сергея Лазаренко. В 2016 году Первушина стала победителем III зимней Спартакиады молодёжи России.
Факт: за Пермь
Анастасия считает, что в Пермском крае самая сильная команда по фристайлу.
«Мама у меня не очень хорошо относится к фристайлу, сильно переживает. Папа, напротив, подбадривает, говорит: «дерзай, побеждай!»
Первушина – о том, как переживают за неё родители
Анастасия Первушина, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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