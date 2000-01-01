Вид спорта: фристайл
Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл, чемпионка России 2018 года в биг-эйре.
Таталина начала заниматься фристайлом в Москве
В 12 лет Анастасия заинтересовалась лыжным спортом. До этого занималась спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой. Во фристайле тренируется у Андрея Иванова.
Факт: первый топ от России
Таталина – первая в истории России чемпионка мира в экстремальных дисциплинах лыжного фристайла после победы в биг-эйре.
«На чемпионате мира я прыгнула дабл корк и вправо, и влево. Что это значит? Это неосевое вращение на 1260 градусов в оси, называемой корк: ноги проходят под 45 градусов сверху. Если разграничить плоскости, то это будет в верхних 45 градусах. Уникальность моей программы в сложности»
Таталина – о том, как выиграла чемпионат мира
Анастасия Таталина, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
Екатерина Мальцева
Анастасия Чирцова
Анастасия Первушина
Виктория Лазаренко
Анастасия Смирнова
Есения Пантюхова
Любовь Никитина
Павел Ситников
Анна Вострикова
Екатерина Ефременкова
Софья Просвирнова
Елена Серёгина
Денис Айрапетян
Константин Ивлиев
Семён Елистратов
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