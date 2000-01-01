Анастасия Таталина, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«На чемпионате мира я прыгнула дабл корк и вправо, и влево. Что это значит? Это неосевое вращение на 1260 градусов в оси, называемой корк: ноги проходят под 45 градусов сверху. Если разграничить плоскости, то это будет в верхних 45 градусах. Уникальность моей программы в сложности»

Таталина – о том, как выиграла чемпионат мира