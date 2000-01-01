Полина Чудинова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Чудинова начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край

В семь лет Полина стала заниматься горнолыжным спортом в СШОР «Огонёк» им. Постникова Л.Д. Первый тренер – Наталья Брагина. С 2014 года Анастасия тренируется в отделении фристайла в дисциплине «могул».