Полина Чудинова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: фристайл
Участница первенства мира, победительница общего зачёта Кубка России, победительница этапов Кубка России, призёр первенства России.
Чудинова начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край
В семь лет Полина стала заниматься горнолыжным спортом в СШОР «Огонёк» им. Постникова Л.Д. Первый тренер – Наталья Брагина. С 2014 года Анастасия тренируется в отделении фристайла в дисциплине «могул».
Факт: много увлечений
В свободное время Чудинова увлекается баскетболом, футболом, мотоспортом и любит активный отдых.
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